超狂組合！「向量」偵察機+「斯巴達」攻擊母艦 烏軍戰力大升級

德國「量子系統」公司開發的新型「斯巴達」（Sparta） FPV無人機母艦。（圖：Quantum Systems）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的無人機戰術即將迎來重大升級。德國軍工企業「量子系統」（Quantum Systems） 正在烏克蘭境內，生產一款名為「斯巴達」（Sparta） 的新型FPV（第一人稱視角）無人機母艦，旨在將攻擊無人機投送到200公里外的戰線深處執行精準打擊。

德國「量子系統」公司的「向量」（Vector） 偵察無人機（背景較大者）與其FPV無人機（前景較小者）。 （圖：Quantum Systems）

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》 報導，「斯巴達」已於七月完成首次飛行，預計在今年底前投入量產。其設計能搭載兩架FPV無人機，酬載重量達8公斤，作戰半徑高達200公里，意味著它能在投放攻擊無人機後，安全返回基地。

「量子系統」以其「向量」（Vector） 偵察無人機聞名，該機型已在烏克蘭部隊中成功應用。而「斯巴達」的出現，將使該公司產品形成一個完整的「偵察-打擊閉環」：由「向量」無人機負責偵察與目標標定，再由「斯巴達」母艦運送FPV無人機，對敵軍縱深目標進行摧毀。

報導引述該公司共同創辦人塞貝爾 （Florian Seibel） 的說法，指出「斯巴達」的構想始於今年四月，六月即造出第一架原型機，開發速度驚人。該公司執行長夏爾平 （Dave Sharpin） 分享的影片更顯示，「斯巴達」能從一個相當緊湊的彈射器上發射，並在空中釋放FPV無人機。

「斯巴達」在烏克蘭境內生產的事實，不僅代表著一種成熟的技術解決方案，更象徵著烏克蘭本土國防工業與西方技術整合能力的顯著提升，將為其提供深入敵後打擊的關鍵不對稱戰力。

