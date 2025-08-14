庫存告急！中東打太兇 美軍愛國者飛彈產量要翻三倍

美國士兵正在維護愛國者飛彈防禦系統。由於在中東等地的部署與實戰消耗，美國正大幅提升其攔截彈的產量，以重建庫存。 （圖：美國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，美國政府已要求國防巨擘洛克希德·馬丁公司 （Lockheed Martin，下稱洛馬） 研究大幅提高愛國者三型飛彈增程型 （Patriot PAC-3 MSE） 攔截彈的產量，以回應日益增長的全球需求，並重建已消耗的庫存。

PAC-3 MSE是愛國者飛彈系統中最新、能力最強的版本，採用「碰撞擊殺」（hit-to-kill） 技術，專門用於攔截戰術彈道飛彈、先進巡弋飛彈及其他空中威脅。

洛馬PAC-3計畫副總裁庫比克 （Brian Kubik） 表示，根據現行合約，公司被要求在2027年前達到每年生產650枚攔截彈的目標。他證實，以過去三個月的生產速率來看，這項目標「已經達成」。

報導指出，鑑於全球安全局勢緊張，公司與政府的討論已考慮將年產量提升至2000枚，遠超最初預期，幾乎是當前目標的三倍。目前，公司的內部計畫是先在2027年達到年產750枚。此項增產計畫不僅涉及愛國者系統，也包含了年產量為96枚的薩德 （THAAD） 系統。

這場產能的急遽提升，是由實際的作戰環境所驅動。近幾個月，美國、以色列及其他合作夥伴已大量使用這些攔截彈，以反制伊朗及胡塞組織在中東地區發動的攻擊。2025年6月，薩德系統更創下其史上最大規模的攔截紀錄，成功摧毀數枚伊朗飛彈。

過去，生產的主要瓶頸之一是固態火箭發動機的供應。但隨著供應商L3Harris Technologies與諾斯洛普·格魯曼 （Northrop Grumman） 提高產量，加上積極尋找替代供應商，此限制已在很大程度上被解決。

目前正在生產PAC-3 MSE的同時，洛馬已著手進行名為「整合導引次系統」（Integrated Guidance Subsystem, IGS） 的升級計畫。透過微型化電子元件，新一代飛彈將能攜帶更多推進劑，從而擴大射程，預計兩年內開始生產。

此次增產計畫若能實施，可能代表華盛頓在「同時因應多個戰區」的能力上出現轉變，以強化其在日益不穩定戰略環境下的防禦能力。

