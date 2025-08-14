軍備局「多功能無人機系統」揭密 攻擊型有分大小、外觀酷似紅雀！

國防部軍媒在今日播出的《國防線上》節目中，首次公布了包含FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機等。（圖片擷取自《國防線上》影片／本報編輯）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國無人機系統不僅向美國外購、向國內廠商徵求，軍備局也依軍種需求開發「多功能無人機系統」。國防部在今日播出的「國防線上」節目中，公布了包含FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機等，除對外展示能力外，也希望向各軍種推銷，以爭取需求訂單、投產。

國防部政戰局在今日製播的「莒光園地」中，透過「國防線上」節目向外界傳達我新興國防自主軍備的科研成果；其中，多功能無人機系統項目，列舉了軍備局新研製的4款無人機，囊括FPV自殺型、投彈式、定翼自殺型與測距監偵型。

「自殺式無人機」方面採定翼構型且有大、小（圖）款區分，具遠距攻擊能力，其外觀相似於紅雀無人機，但動力螺旋槳置於尾部，並以軌道彈射方式起飛。（圖片擷取自《國防線上》影片）

「FPV（沉浸式）無人機」採最常見的多旋翼設計，具備掛載小型彈藥的能力，並透過撞擊方式引爆，對目標實施攻擊。而「投彈式無人機」同樣採多軸旋翼設計，但體型更大，約當於農用噴灑無人機，其具備掛載較大型彈藥的能力，並可滯空定點投彈，執行空投攻擊。

「投彈式無人機」同樣採多軸旋翼設計，但體型更大，約當於農用噴灑無人機，其具備掛載較大型彈藥的能力。（圖片擷取自《國防線上》影片）

「自殺式無人機」方面採定翼構型且有大、小款區分，具遠距攻擊能力，其外觀與「紅雀」無人機相似，但動力螺旋槳置於尾部，並以軌道彈射方式起飛。至於「監偵型無人機」外觀則相當特殊，像是具備固定翼及尾翼的4軸螺旋槳無人機，該機鏡頭結合了光學紅外線鏡頭（EO/IR）及雷射測距功能，可提供戰場即時目標監偵能力。

「監偵型無人機」則外觀相當特殊，其像是具備固定翼及尾翼的4軸螺旋槳無人機，該機鏡頭結合了光學紅外線鏡頭（EO/IR）及雷射測距功能。（圖片擷取自《國防線上》影片）

軍方指出，軍備局202廠整合民間能量研發的多功能無人機系統，針對不對稱作戰需求，朝向可以大量生產、具組裝快速、價廉效高的原則，以提升整體聯合作戰效能。

軍備局生製中心研究發展組副組長廖上校則表示，此案依軍種戰術需求，辦理相關機型的籌獲作業，考量無人機兼具機動性及隱匿等特性，並以「偵攻一體」為運用發展主流，與國內無人機廠商共同研發，並通過軍種全系統功能驗證，後續將秉持「先求有再求好，再求更好」的螺旋式發展策略，持續依戰術需求，精進無人機系統規格。

