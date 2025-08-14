輕型偵蒐戰術輪車完整亮相 提列117年度國防預算

圖為國造軍備局「偵搜戰術輪車」，預計將提列117年度國防預算。（圖取自國防線上節目）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍「國防線上」節目今天公佈多個新式國造軍備研發成果，其中以「鐵騎專案」為名的輕型偵蒐戰術輪車，也於片中亮相。但據指出，「偵搜戰術輪車」並非列入明年度國防預算，而是會列在117年度預算中，被認為與預算額度排擠、優先順序有關。

由軍聞社製作的「國防線上」節目表示，針對戰場機動與前線偵搜需求，第209廠開發「偵搜戰術輪車」，具備高度機動力、火力、輕裝甲防護力及遠距偵搜能力，可配合多種任務型態，成為部隊執行地面搜索、警戒及掩護任務的重要裝備。

請繼續往下閱讀...

影片內容顯示，該車可搭載5人，最高時速為100公里，具備500公里續航力。可通過高達0.45公尺垂直障礙、60%斜坡與0.7公尺水深。車體裝備12.7公厘遙控槍塔與煙幕彈發射器，並含光電偵蒐系統。

軍備局209廠廠長蘇上校表示，它在有限的空間尺寸大小之內，要整合除了動力底盤之外，包含槍塔武器系統、光電偵搜系統與通訊系統。以便將戰場的實況，傳達到後方的指揮中心去，讓後方指揮中心能迅速瞭解戰場狀況，使指揮官迅速下達決心。

而已經於去年底完成初期作戰測評的「偵搜戰術輪車」，據指出，則是會提列進117年度國防預算，目前處於作戰需求文件審查階段。知情人士認為，這可能與軍種預算運用有關。

總統賴清德近日表示，明年國防預算將達到GDP3％以上目標。根據我國行政院去年度通過的今年度整體國防預算，總金額達6470億餘元，其中包含國防部主管歲出預算4760億元、特別預算904億元，還有806億元特種基金，佔GDP約2.45％。若明年度國防預算達GDP3％，總金額可能高達8千億元。但由於預算無法無限制增幅，因此可能以「北約模式」計算，加計退輔、反恐、海巡等預算，認列為「國防支出」，這可能就是提列117年預算的原因之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法