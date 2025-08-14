自動化T112槍管產線影片曝光 新槍管精度提高、壽命提升至1萬發

國防部軍媒在今日的《國防線上》節目中，特別公布並介紹了軍備局的新自動化槍管生產線，以保持T112步槍的品質，並彰顯國防自主的成果。（圖片擷取自《國防線上》影片）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍已開始生產國造T112新式戰鬥步槍，並預畫於明年開始交軍服役，取代現役的T91步槍。國防部軍媒在今日的「國防線上」節目中，特別開了一個小單元介紹軍備局的新自動化槍管生產線，並說明正在批量產製T112步槍的槍管，在新技術與品質的提升下，T112槍管的100公尺子彈散布降至9.8公分，壽命也提升至10000發以上。

國造T112新式步槍今年已開始量產，有望明年可交付志願役部隊使用，而國防部政戰局在今日製播的《莒光園地》中，特別透過《國防線上》節目向外界傳達我新興國防自主軍備的成果，其中也製播了一小單元的「自動化槍線」實況，並罕見公開諸多新自動化生產線的畫面。

影片可見，嶄新的廠房內由大大小小的專責機具構成，並透過機械化手臂及輸送帶串聯整個產線。（圖片擷取自《國防線上》影片）

從軍媒拍攝到的影片可見，嶄新的廠房內，由大大小小的專責機具構成，並透過機械化手臂及輸送帶串聯整個產線，與製作子彈的概念類似，每一個鍛造、車床、清洗、製膛等步驟，都有專門的加工站，以獲得統一的品質。



這部影片介紹，相比T91步槍，T112新槍管在100公尺的彈著散布從14公分降至9.8公分，精準度提高；而壽命也因加厚及膛線設計，從6000發提升製10000發以上。

自動化生產線是以機械手臂及輸送帶，將各式的專用機、CNC車床及品檢站的設計，串聯起槍管所需的生產作業，除提升產能外，也減少生產人力。（圖片擷取自《國防線上》影片）

軍方表示，輕兵器的性能精準度，是決定戰場的勝負關鍵，軍備局生製中心第205廠為提升國軍輕兵器生產效率與品質，從113年起建置全新的自動化槍管生產線，目前，該產線已投入量產T112步槍槍管，穩定提供部隊高品質的輕兵器，彰顯國防自主、自研自製的實際成果。

與製作子彈的概念類似，每一個鍛造、車床、清洗、製膛等步驟都有專門的加工站，以獲得統一的品質。（圖片擷取自《國防線上》影片）

自動化槍線計畫主持人許中校說明，自動化生產線是以機械手臂及輸送帶，將各式的專用機、CNC車床及品檢站的設計，串聯起槍管所需的生產作業，除了提升產能外，最大差異就是生產人力可大幅地下降；在單位的研製下，T112步槍的槍管鋼料，是經冷鍛後所製成的多邊形膛線，能減少槍管與子彈接觸面積，得以一定的程度地提升射擊精度，減少槍管的損耗，讓槍管的壽命以及射擊精度增加。

