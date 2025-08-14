500公里續航力全台走透透 「獵豹」輪型戰車D3樣車曝光

軍備局209廠研發的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車，今（14）日在國防部軍聞社的「國防線上」專題節目中首度曝光。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍官媒今（14）日發布最新一期「國防線上」專題節目，介紹我國重點自製軍備，其中，去年首度以D2樣車展示攫取目光的「獵豹」105公厘輪型戰車，也在這期節目中揭開最新版「D3樣車」的神秘面紗，雖然全車構型和主、次系統沿襲前代車輛，但車高、裝甲及空間配置更精進，500公里續航力也可滿足全台馳援需求，是跨區增援利器。

根據「國防線上」影片資訊，又稱「獵豹」的105公厘輪型戰車，搭載一門105公厘線膛砲，有效射程2000公尺，能穿透500公厘裝甲；防護力、機動力方面，該車可抵禦30公厘穿甲彈，且行駛時速可達100公里以上、續航力則達500公里，能強化陸軍部隊的作戰能力，有效提升調度靈活性與突擊反應。

從D3車身側面可見，該版本的「獵豹」戰車已改採先前亮相過的二代雲豹M2車體，與D2型車差異明顯。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

去年6月公布的「獵豹」D2樣車，與今日首次曝光的D3車型有多處不同。（本報資料照，記者王藝崧攝）

進一步觀察影片揭露的「獵豹」D3樣車，從車身側面防禦裝甲的稜角可見，該車型採用先前已亮相的二代雲豹M2車體，也改善D2型車懸吊系統「腳重、頭輕」情形，調校更加平衡；除車頭兩側加裝後照鏡，提升行車時的環境覺知（SA）能力外，在砲塔上部的裝甲配置，也與D2樣車的配置有所差別。

105公厘輪型戰車專案負責人楊上校表示，該車裝備的低後座力戰車砲，搭配電控伺服驅動系統，具備高射擊精度；此外，八輪底盤、最大時速逾100公里的機動部署能力，能夠有效運用國內公路網，遂行跨區增援作戰，發揮發揮輪型載具的作戰優勢。

「獵豹」輪型戰車的砲塔前部設計，已和D2樣車有所不同。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

軍備局證實，「獵豹」D3樣車將在下（9）月的台北國防航太展上登場，屆時民眾不用看影片，可以親自前往展場，一睹這輛「台灣製造」的國造輪型戰車全貌。

