海戰規則將改寫！DARPA首艘「純無人艦」亮相 艦上連走道都沒有

DARPA的USX-1「挑戰者號」原型艦。其設計革命性地移除了所有船員生活與工作的空間，是一艘純粹為自主航行而生的無人艦艇。（圖：DARPA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防高等計畫研究署（DARPA）於8月11日達成一項傳統海軍的重大里程碑，為USX-1「挑戰者號」（Defiant）舉行了命名下水典禮。這是史上第一艘自始即為無人操作、完全排除任何人員空間而從頭設計的自主水面艦艇。

根據DARPA官網所稱，這場儀式於華盛頓州埃弗里特的埃弗里特船舶修理廠（Everett Ship Repair）舉行，「挑戰者號」是DARPA革命性的「無人化需求艦艇」（NOMARS）計畫的驗證核心。

重新定義海軍造艦學

這艘長約55公尺、重240公噸的輕型艦艇，其簡化的船體設計旨在挑戰傳統，以便在幾乎任何三級（Tier III）以下的民間船廠進行快速生產與維護。NOMARS計畫經理艾維科拉（Greg Avicola）強調，「挑戰者號」的設計理念旨在挑戰「無人艦艇無法在開放海域的惡劣環境中運行」的舊有觀念。

他指出，該艦能在5級海象（sea state 5）下無損作業，船體「寬度僅需容納最大的硬體」，徹底移除了「任何需要擔憂的人員通道」。

DARPA署長溫切爾（Stephen Winchell）指出，「挑戰者號」這類艦艇將成為一種成本效益高、生存力強的分散式平台，旨在「以低成本倍增戰鬥力」並「解鎖美國新的海事工業產能」。其最終目標是保護並擴展載人艦艇的作戰半徑與能力。

在完成海上展示後，「挑戰者號」的未來路徑已極為明確。它將移交美國海軍無人海事系統計畫辦公室（PMS 406），並直接銜接國會於今年7月通過的21億美元專項預算。屆時，「挑戰者號」將正式成為海軍第一艘純粹自主（而非混合載人）的中型無人水面艦艇（MUSV），為未來的美軍幽靈艦隊奠定基礎。

