楊柳颱風橫掃中南部 國軍第四、第五作戰區官兵出動災後復原

2025/08/14 15:28

楊柳颱風遠離台灣，第四作戰區的三軍聯訓基地官兵協助執行倒塌路樹移除。（第四作戰區提供）楊柳颱風遠離台灣，第四作戰區的三軍聯訓基地官兵協助執行倒塌路樹移除。（第四作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕楊柳颱風昨日直撲台灣中、南部，雖然已於今日遠離並登陸中國，仍對台灣造成部分災情。駐守中、南部的國軍第四、第五作戰區今日派遣官兵到嘉義至屏東，投入災後復原工作，藉此保障民眾的生活品質與環境衛生。

國軍第四作戰區表示，經主動聯繫台南市、高雄市及屏東縣政府後，已依需求派遣兵力及運輸裝具，即時投入災後復原，並與地方清潔隊、後備輔導中心幹部及居民共同執行道路清淤及倒塌樹枝、廢棄物清除等工作，部隊也已完成清消器具檢整，待命投入環境消毒，防止病媒蚊孳生及疫情發生。

楊柳颱風遠離後，國軍第五作戰區官兵前往嘉義地區協助環境檢整工作。（第五作戰區提供）楊柳颱風遠離後，國軍第五作戰區官兵前往嘉義地區協助環境檢整工作。（第五作戰區提供）第五作戰區也表示，官兵分別前往嘉義水上及義竹等鄉鎮，協助鄉親環境清理作業，官兵秉持「守護鄉里、攜手復原」的信念，不畏辛勞、迅速馳援，發揮軍民同心精神，協助地方儘速恢復整潔環境。

