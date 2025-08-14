戰爭最大秘密曝光！烏俄靠「一支手機」建秘密管道 成功交換上萬戰俘

每一場由情報官員促成的戰俘交換，最終都體現為一名士兵的獲釋與家人的團聚。據報導，此管道已讓上萬名戰鬥人員得以返家。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》13日的深度調查報導，一場歐洲自二戰以來最大規模的戰俘交換行動，始於一名烏克蘭士兵在一名死亡俄軍軍官的口袋裡，找到了一支手機。

遭烏克蘭逮捕的親俄政客梅維德丘克，最終成為戰俘交換中最高價值的「資產」之一，用以換回在馬立波被俘的烏軍指揮官。（路透資料照）

這支手機最終落到了 烏克蘭國防情報總局（HUR）副局長烏索夫（Dmytro Usov）准將的手中。他透過這支手機，聯繫上一位俄軍前線指揮官，並提出一筆交易：用俄軍的屍體換回烏軍的遺骸。這個初始的交換，逐步發展成一條秘密管道，迄今已促成超過一萬名戰俘獲釋。

請繼續往下閱讀...

此管道的建立並非偶然。根據瑞士外交官弗里施（Tony Frisch）回憶，早在2014年的明斯克談判中，當時代表基輔的親俄政客梅維德丘克（Viktor Medvedchuk），便曾多次飛往莫斯科尋求指示。他返回後，普廷便提出交換提議，隨後雙方進行了一系列小型戰俘交換。弗里施形容，當時的談判過程有時「就像在摩洛哥市集裡為綿羊或牛隻討價還價。」

情報頭子的交鋒

2022年戰爭全面爆發後，舊管道斷絕，前線陣亡軍官的手機成為了重建聯繫的關鍵。在多次通話後，俄羅斯方面指定了軍事情報局（GRU）中將佐林（Aleksandr Zorin）作為烏索夫的對口。烏索夫發現，這位出生於蘇聯時期烏克蘭的將軍為人坦率，兩人隨後進行了多次通話與危險的實體會面，包括親赴被摧毀的港市馬立波（Mariupol）進行交涉。

在第三方國家如土耳其、沙烏地阿拉伯的斡旋下，交換機制逐步制度化。如今，烏克蘭軍情局在基輔設有「戰俘處理協調總部」，透過建立龐大資料庫來追蹤失蹤同袍。

儘管過程充滿艱險，例如2024年一架載有烏軍戰俘的俄國軍機曾被擊落，但這條秘密管道仍在運作。

烏索夫表示：「儘管我們是敵人，俄羅斯是侵略者，但我們建立了一定程度的溝通……我們誠實地去做。」

