中俄海軍艦隊離開堪察加半島 進入太平洋聯合巡航

俄羅斯軍艦「響亮號」Gromkiy現身海參崴附近日本海的中俄聯合軍演。（歐新社）

〔中央社〕俄媒報導，俄羅斯太平洋艦隊今天宣布，中俄艦艇編隊在就地完成補給後，已從西伯利亞東北部的堪察加半島啟航，共同駛往太平洋執行「亞太地區聯合巡航任務」。

俄羅斯衛星通訊社報導，這支中俄艦艇編隊是在堪察加半島東南部的堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）港完成補給，並（啟）航駛往太平洋。

俄羅斯太平洋艦隊表示，中俄艦隊在駛離港口所在的阿瓦恰灣（Avacha Bay）時，展開了反無人機防禦及綜合防衛演練。進入太平洋後，各艦艇還實施了多陣型機動轉換訓練。

根據報導，這一中俄艦艇編隊由中共海軍驅逐艦「紹興號」、綜合補給艦「千島湖號」，以及俄羅斯太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」（Admiral Tributs）大型驅逐艦組成。

俄羅斯太平洋艦隊宣稱，此次中俄聯合巡航的主要目標是加強兩國海軍合作、「維護亞太地區和平穩定」、開展海域態勢監控、保護兩國「海上經濟設施安全」。

中共海軍1日宣布，「中俄海上聯合演習」於1至5日在海參崴（Vladivostok）展開，由中俄海上艦艇編隊在附近海空域組織援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等科目演練，並展開「實際使用武器訓練」。演習結束後，中俄雙方還將在西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

此後，俄羅斯太平洋艦隊7日宣布，中俄艦艇編隊駛入日本海，開始執行聯合巡航任務。數天後，中俄艦隊12日停靠堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克港進行補給。

根據報導，中俄海軍自2021年首度在亞太海域聯合巡航以來，這次是第5次巡航。而自2019年以來，中俄還定期在亞太地區舉行聯合空中巡航。

