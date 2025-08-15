中國轟炸機2024年逼近阿拉斯加 專家揭密：展示三位一體核打擊能力

2024年7月，中國和俄羅斯轟炸機在俄國遠東和白令海上空進行聯合巡邏，靠近美國阿拉斯加州。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕部署軍事力量是最強烈的政治訊號，而其中最有力的手段，就是將核武器或發射平台移動到接近潛在對手的地區。因此，當中國具備核打擊能力的轟炸機，在2024年7月偕同俄羅斯轟炸機，在阿拉斯加附近以及深入太平洋進行聯合巡邏時，西方觀察家當時普遍認為，北京是在釋放政治訊號，包括中俄關係密切，告訴美方它有能力且有意願反制華府在核共享（nuclear sharing）上的行動。

如今，專家指出，中國這些飛行可能另有目的，包括向外界展示，核轟炸機如今已成為中國三位一體核戰略（洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艦、戰略轟炸機）中的完整環節。

美國「國防新聞」（Defense News）13日報導，俄羅斯自冷戰時期就一直進行這類挑釁性飛行，但對中國而言，這是全新的行動。北京是在對美國在台灣問題上的立場表達不滿，還是警告北大西洋公約組織（NATO）不要介入亞洲？

又或者，中國轟炸機飛到美國家門口，是在提醒外界，廣闊的太平洋並不能阻擋中國軍力的「雖遠必誅」？

美國空軍智庫「中國航空航天研究所」（CASI）研究員索倫（Derek Solen）在為日本航空自衛隊「航空與太空研究所」（Air and Space Studies Institute）撰寫的報告中指出，中國這些飛行可能旨在向外界展示，核轟炸機已成為中國三位一體核戰略中的完整環節。

索倫認為，「很明顯，這些行動的真正意義，在於中國多年來努力完成其核三位一體建設的成果。」

報導指出，要解讀中國轟炸機任務背後的意圖並不容易。自2019年的首次任務以來，中俄只進行過9次聯合飛行，當時是2架中國轟-6K與2架俄羅斯Tu-95MS轟炸機飛越日本海與東海。

直到2024年7月24日，兩架轟-6K與2架Tu-95才飛到阿拉斯加附近。儘管中俄轟炸機並未進入美國領空，但確實進入防空識別區（ADIZ），因此遭到美國和加拿大戰機攔截。

數日後，中俄又在日本海、東海與西太平洋上空進行更多聯合飛行，其中包括主要投射核武的轟-6N轟炸機。尤其引人注目的是，2024年11月30日，轟-6N飛抵距離關島巡弋飛彈射程內，索倫認為，這可能是「首次認真演練從空中對關島發動核打擊」。

報導指出，西方或許永遠無法確定中國的真正動機為何，但問題在於中國是否會再次派出轟炸機接近，甚至進入美國領空？

中國仍是俄羅斯在烏克蘭戰爭中的重要供應國，中俄海軍最近也剛宣布要在太平洋展開聯合巡邏。然而，中俄今年以來並未進行任何聯合飛行，很可能是基於政治考量，即避免激怒川普政府，尤其是在雙方正就關稅議題激烈交鋒之際。

