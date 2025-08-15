M1戰車規劃10月成軍 呂坤修上將緊盯掩體設施丶後勤維保

陸軍M1戰車的首個部隊，預計在今年10月舉行成軍典禮。圖為總統賴清德7月視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」，了解M1A2T實彈射擊。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台108輛M1戰車，目前已分兩批丶合計80輛戰車已運抵台灣，最後一批的28輛戰車，預計在明年第一季以前交付。軍方人士今天指出，首個M1戰車部隊已完成各項測評及認證，陸軍規劃在今年10月舉行成軍典禮，代表裝甲部隊戰力進入新的階段。

M1戰車主要由陸軍584旅接裝，全旅的戰車都要換裝為M1戰車，換裝工程相當龐大，從人員的接裝換裝訓練，到戰車防護掩體丶後勤維修保養系統都要全數建立完成，陸軍司令呂坤修上將緊盯著各項配套措施的進度，不時就到584旅看進度丶抓問題。

今年7月間，呂坤修就到陸軍584旅，視導戰車後勤維保設施與掩體工程，要求換裝訓、後勤整備、設施工程等均應依任務節點管制執行，並使接裝任務如期、如質達成。

陸軍司令呂坤修上將（右二）緊盯著M1戰車成軍前各項配套措施的進度，不時就到584旅看進度丶抓問題。（圖：取自青年日報）

呂坤修上將14日又在參謀長陳建義中將、6軍團指揮官陳文星中將及司令部各業管處組長等重要幹部陪同下，前往裝甲584旅視導M1A2T戰車全般後勤維保規劃，實地了解戰車掩體、二級廠等各項設施運用現況及相關工程進度，視導期間透由多方意見交流及重點工作指導，期完善整體維保規劃，以符部隊戰訓實需。

呂坤修表示，「唯有做好後勤維保工作，才能使新式武器裝備發揮最大作戰效能」。他說，M1A2T戰車日前已完成換裝實彈射擊訓練，提醒各級幹部應確依任務節點完善後勤維保作為，並透由司令部各業管處組全力督管協助，強化新式武器裝備後勤支援能量，確維裝備高妥善率，以發揚部隊堅實戰力。他要求接裝部隊持恆強化實戰化訓練要求、專長人力培養與留用及風險管控作為，齊心如期如質達成新戰力成軍任務，有效提升陸軍整體防衛戰力。

呂坤修上將視導陸軍584旅，緊盯著戰車後勤維保設施與掩體工程，要求換裝訓、後勤整備、設施工程等均應依任務節點管制執行，並使接裝任務如期、如質達成。（圖：取自青年日報）

