捷克面俄威脅、中國斷絕關係 購44輛「豹2A8」戰車強化防衛

〔記者吳哲宇／綜合報導〕捷克認清中俄威脅，近年積極支持台灣，甚至因與達賴喇嘛見面而遭中國斷絕往來。為應對俄羅斯威脅，捷克推進裝甲戰力現代化，近期捷克國防部已批准採購44輛德製「豹2A8」主力戰車。

軍聞網站「Defence Blog」報導，捷克估計將耗資16億美元（約新臺幣479億元），向德法合資的KNDS公司採購44輛「豹2A8」主力戰車，並保留額外14輛採購選擇權。目前正等待總理費亞拉召開內閣會議決策，若順利通過，可望於數週內簽署協議，並在2028至2031年間分批交付。

「豹2A8」以現役「豹2A7」戰車為基礎改良而來，其搭載以色列「戰利品」主動防禦系統（APS），並升級車載系統、感測器、射控、瞄具與底盤懸吊系統等，目前仍在研發和測試階段，但捷克匿名官員透露，未來採購的型號將是被稱為「波希米亞化」（Bohemianization）的「豹2A8CZ」，預計將配備捷克自行研發的「指管通資情監偵目獲」（C4ISTAR）和機槍，藉此提升本國後勤整備彈性。

報導說，捷克還將採購17輛裝甲支援車輛，包含裝甲架橋車、裝甲救濟車等構型，並保留額外2輛採購選擇權。捷克政府2月曾宣示將優先編列特別預算，讓國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的3%，藉此強化國防能量、保衛國土安全。

