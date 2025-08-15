「高檔喔！」 軍備局首揭車裝飛彈系統 梅復興鼓勵之餘提1建議

軍備局研發的「車裝飛彈系統」14日在軍聞社影片中首度曝光，引來各方熱議；軍事專家在看到測試畫面後，驚訝國軍用具毫米波導引的長弓地獄火來測試，直呼「高檔喔！」。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍官媒昨（14）日在最新一期莒光日的「國防線上」影片，首度揭露軍備局以空射「地獄火」飛彈整合的「車裝飛彈系統，由於是軍方罕見將外購武器地裝化，一曝光便引發討論。對此，軍事專家梅復興表示，軍備體系的創新值得鼓勵，但也指出原型車不具越野能力，且市面上也有其他儎台的現成方案，可供軍備局後續精進時考量。

昨日「國防線上」影片介紹指出，「車裝飛彈系統」是由軍備局209廠、航勤廠聯手開發，以去識別化的車輛為基礎，並整合空載AGM-114「地獄火」飛彈發射系統打造的全新儎台；其採用的地獄火飛彈在研改火控系統後，能發揮隱蔽部署、即時應對及靈活打擊等特性，強化陸軍地面部隊的反裝甲、防空戰力，並提升和陸航部隊的協同作戰能力。

「車裝飛彈系統」將空射地獄火飛彈裝進低辨識度卡車裡，搖身成為陸基發射系統；其目標獲得、鎖定，以及射擊邏輯上，都還會再做精進。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

該車在影片中亮相後，便在網路獲得廣泛討論，部分網友認為，「車裝飛彈系統」近似烏克蘭部署「硫磺」（Brimstone）飛彈的發射卡車，將國軍長期掛掛載至直升機的地獄火飛彈，改裝成具機動性的陸基儎台；軍事專家梅復興則以「高檔喔！」的反映，評論國軍用以測試的AGM-114L「長弓地獄火」飛彈。

此外，梅復興也表示，為了「去識別化」而用這麼大一台車來裝幾枚地獄火，而且還是幾乎沒有越野能力的底盤，真不知是否值得？此外，他認為採用類似瑞典RBS-17（即瑞典陸基型地獄火）的人員背負型發射模組，再搭配越野機車、全地形車（ATV）甚至是其他的民用車輛應該就可以了，在分散性，存活性、成本各方面應該都會比較好。

瑞典使用的RBS-17飛彈，即是美製地獄火飛彈的陸基版本。（瑞典國防軍官網）

他也強調，這次曝光的「車裝飛彈系統」應該還只是原型，仍有精進空間，但軍備體系能想出這樣的非對稱建軍形態並勇於嘗試變通，也可視為是個進步了，應予肯定鼓勵，而非批評苛責。

