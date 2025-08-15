海馬士使用國+1 巴林將砸150億採購4套M142多管火箭系統

據美國DSCA公告，國務院已批准向巴林出售4套M142「海馬士」高機動性火砲火箭系統，總價值估計為5億美元。圖為美軍協助愛沙尼亞國防軍射擊「海馬士」。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美製M142「海馬士」高機動多管火箭系統在我國及盟國的演訓中廣受好評，而據美國國防安全合作局公告，巴林也有望將成為「海馬士」多管火箭的新使用者，該國將可以5億美元（約150億新台幣）的價格購買4套海馬斯系統，但未言明採購彈種及是否有採購ATACMS戰術飛彈。

根據美國國防安全合作局（DSCA）14日宣布，美國國務院已批准向巴林出售4套M142高機動性火砲火箭系統（HIMARS）和3套國際野戰砲兵戰術資料系統，總價值估計為5億美元。

其他非重大防衛裝備（MDE）還包含了M28A2低成本縮射程練習火箭吊艙、多用途輪式車輛火力指揮中心、M1084A3 「海馬士」補給車、「海馬士」駕駛員視覺增強系統，以及AN/PSN-13國防先進GPS接收器等，並包括模擬器、技術文獻、人員培訓等相關後勤支援。

DSCA指出，向巴林出售M142「海馬士」多管火箭系統可增強在境內為美國設施與人員提供關鍵安全支援的能力，並提升其融入美國主導的盟友體系，以及支持美國利益與美軍在戰區安全行動時的獨立作戰能力。此次擬議的出售，將需額外指派5名美國政府代表和10名洛克希德馬丁承包商代表，支援為期4個月的設備安裝並提供操作員維修培訓。

儘管巴林新採購了4套「海馬士」系統，但DSCA公告並未詳加說明，此次擬議的出售是否有採購一定數量的M30/M31系列GMLRS火箭彈，甚至是ATACMS戰術飛彈或PrSM精準打擊飛彈，僅在MDE項目中列出M28A2訓練用彈的火箭吊艙；不過考量其目的是保護美國駐軍，若由美軍基地彈藥支援也不無可能。

