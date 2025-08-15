自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美陸戰隊擬購XQ-58A「忠誠僚機」無人機 可望量產起死回生

2025/08/15 11:30

XQ-58A「女武神」無人機雖未獲選美國空軍CCA忠誠僚機初代構型，現在卻獲得美陸戰隊考慮研擬採購，宣布其實驗工作轉為備案項目。圖為XQ-58A無人機。（美國空軍研究實驗室官網）XQ-58A「女武神」無人機雖未獲選美國空軍CCA忠誠僚機初代構型，現在卻獲得美陸戰隊考慮研擬採購，宣布其實驗工作轉為備案項目。圖為XQ-58A無人機。（美國空軍研究實驗室官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機雖未獲選美國空軍CCA忠誠僚機初代構型，現在卻獲得美陸戰隊考慮研擬採購，宣布其實驗工作轉為備案項目。其製造商並將與空中巴士合作為德國空軍開發歐洲版本，用於提升任務測試能量，並可望研發XQ-58A改良構型，拓展美陸戰隊遠征投射能量。

軍聞網站「The War Zone」報導，Kratos公司執行長狄馬柯證實，該公司即將迎來XQ-58A計畫的最新里程碑，有望讓該機成為首款投入量產的「協同戰鬥航空器」（CCA），並加入美陸戰隊成為最新作戰裝備生力軍。後續可望發展採用傳統起降型（CTOL），或搭配貨櫃發射系統操作的改良構型，用於執行「有人／無人組合」（MUM-T）作戰，滿足美陸戰隊的遠征前進基地作戰需求。

此外，空中巴士宣布，已與Kratos公司合作，共同研發一款以歐洲任務為重點的「女武神」無人機，初期將專門針對德國空軍客製，目前預計最晚在2029年列裝。

Kratos公司去年12月向美陸戰隊提供XQ-58A，並在「翡翠之旗」（Emerald Flag）聯演期間，與陸戰隊F-35B戰機等空中兵力搭配合作，模擬執行偵獲目標與識別，並將相關參數傳輸給友軍單位，展現其與F-35B協同作戰能量；接下來將拓展電戰或防空壓制（SEAD）能力，強化MUM-T效能。

由於其原始設計是運用助推火箭搭配發射架，具備短場起飛能力，不需仰賴傳統跑道，因此被看好是陸戰隊在印太地區執行遠程投射任務的新銳裝備選項。

狄馬柯表示，該公司已根據美陸戰隊與空軍測試合約，提前展開打造24架XQ-58A的工作，待簽約後，可優先交付15架，滿足陸戰隊投射戰力需求。

XQ-58A雖未參與美空軍的CCA「增量1」（Increment I）競標計畫，但仍持續參與相關測試，未來也不排除以改良版參與「增量2」計畫。

