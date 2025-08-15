自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

日6艘「阿武隈級」艦傳有新買家 退役後擬售菲、越、印尼

2025/08/15 12:08

日本海上自衛隊「阿武隈級」同名護衛艦（DE-229）。（日本防衛省官網）日本海上自衛隊「阿武隈級」同名護衛艦（DE-229）。（日本防衛省官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲國防部本（8）月初宣布選定新版「最上級」護衛艦，作為未來11艘二級通用巡防艦設計方案，為日本首開二戰後出口軍艦的紀錄；而在此前，日本政府內部傳出有意將退役的護衛艦轉移給菲律賓，但官方未對此加以證實，近日又有媒體指出這批退役軍艦仍有出口規劃，不過買家不只一個，連印尼、越南都納為潛在對象。

日本「共同社」13日獨家報導，防衛省現正研擬擴大6艘「阿武隈」級護衛艦的出口計畫，有相關人士指出，這項計畫除之前傳出的菲律賓外，也有機率出售給印尼、越南兩個東南亞國家；由於海上自衛隊人員短缺，使得防衛省在2022年發布的《防衛力整備計劃》中指出，旗下役齡高、升級空間有限的艦艇，可考慮「向志同道合國家轉移」的方式進行處置。

日本考慮對上述三國出口退役護衛艦的考量，其實有跡可循。報導指出，日本重視與東南亞國協（ASEAN）成員關係，因此，防衛大臣中谷元6月會晤菲國國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.），就對此議題進行磋商：今年1月，日、越兩國防長會談也提及此事；至於越南則有2輛陸自二手運輸車的前例可參照，藉此深化雙邊安全合作，共同提升海上安全能量。

報導指出，日本為符合國內「防衛裝備轉移三原則」規範，計畫以共同開發名義改裝退役艦，再向東南亞國家進行出口。圖為阿武隈級護衛艦三號艦「大淀號」（DE-231）。（日本防衛省官網）報導指出，日本為符合國內「防衛裝備轉移三原則」規範，計畫以共同開發名義改裝退役艦，再向東南亞國家進行出口。圖為阿武隈級護衛艦三號艦「大淀號」（DE-231）。（日本防衛省官網）

日本的「阿武隈級」護衛艦，是海自首款引入匿蹤技術的水面戰艦，滿載排水量近3千噸，約同於我國巡防艦。該級艦除76公厘艦砲外，也搭載了艦射魚叉飛彈、ASROC反潛火箭、方陣快砲等武裝；根據日方規劃期程，6艘同級艦預計後（2027）年退役移轉外國。

不過，受「防衛裝備轉移三原則」規範限制，防衛省計畫以共同開發名義改裝退役艦，但可行與否有待日本朝野在國會討論與批准。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中