記得要付給台灣權利金！ 波蘭38億美元在地升級48架F-16V戰機

波蘭空軍現役的F-16C/D Block 52+戰機，未來十年將陸續升級為F-16C/D Block 72構型，全面進化為F-16V型機。圖為該國Block 52+批次的單座機。（洛克希德．馬丁官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁14日宣布，波蘭國防部現已簽署軍購發價書（LOA），確定升級空軍旗下48架F-16C/D戰機至F-16V，除全面更新雷達、航電、任務電腦，也加購戰術頭盔、先進莢艙等子系統，在換裝F-35戰機之時，維持既有機隊的戰力優勢；這項升級案也將為當年出資研發V構型機的我國，帶來一筆研發權利金的外快。

美國是在去（2024）年10月同意波蘭升級空軍現有的F-16C/D戰機，粗估軍售金額來到73億美元（約新台幣2161億元），而據波、美雙方公開資訊，此次F-16戰機的中期延壽升級（MLU）案總額大幅下修至38億美元（約1125億元），較原估價減少48%。

美國國務院2024年10月通過波蘭F-16V戰機中期延壽升級案，全案初步報價高達73億美元，但最終簽約金額下修至38億美元，減幅近半。（擷自美國安合局官方文件）

根據洛馬官方揭露的升級內容，波蘭的F-16C/D戰機除將換裝主動相位陣列的AN/APG-83可變敏捷波束雷達（SABR）、高解析度中央顯示器，還將升級任務電腦；升級後的F-16V型機還將配備先進戰術頭盔、內嵌式電戰系統、「狙擊手」標定莢艙，以及預防撞地的AGCAS裝置，還將進行機體構改升級，使全壽期提升至飛行時數1萬2千小時之譜。

波蘭空軍48架F-16C/D Block 52+戰機，自2006年起陸續成軍，除AIM-9X、AIM-120空對空飛彈，也能攜掛AGM-158A「聯合空對面遙攻飛彈」（JASSM）遂行打擊；波蘭國防部指出，全案預計自2028年執行至2038年，除頭2架驗證機會在美升級、測試，剩餘46架將由波蘭PGZ國營國防集團二號航空廠（WZL-2）負責，升級至「V」型的Block 72標準。

波蘭副總理兼國防部長瓦迪斯瓦夫當地時間13日正式簽署軍購發價書，確定升級空軍48架F-16C/D戰機，從Block 52+批次升級至「V」構型的Block 72批次。（洛克希德．馬丁官網）

值得一提的是，由於我國當年執行空軍139架F-16V戰機升級的「鳳展專案」時，有挹注資金參與新機研發，因此，此次波蘭拍板升級48架同型機，也確定將為我國賺取一筆為數不小的權利金收入。

