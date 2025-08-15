亞塞拜然改親西方 俄國會副議長威脅用兵

前俄羅斯南部軍區副司令、俄羅斯國家杜馬副主席古魯廖夫近期強烈呼籲，要對亞塞拜然採取軍事行動。（圖取自X@KorsasErik）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕亞塞拜然因俄羅斯去年擊落其民航機至兩國關係急速惡化，亞塞拜然驅逐俄羅斯特使，並在邊境增兵。亞塞拜然在土耳其和以色列的支持下，正考慮加入美國總統川普主導的《亞伯拉罕協議》。對於南高加索局勢變化，俄羅斯國家杜馬副主席安德烈·古魯廖夫（Andrey Viktorovich Gurulyov）近期強烈呼籲，要對亞塞拜然採取軍事行動，進一步惡化兩國關係，亞塞拜然也對此準備加強防衛戰力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，古魯廖夫近期指責亞塞拜然支持烏克蘭「損害了與俄羅斯的關係」。古魯廖夫說：「如果俄羅斯商店貨架上沒有阿塞拜疆的商品，對我們來說不會有什麼改變，但對他們來說，情況會大不相同。」暗示可能發動貿易制裁。

同時，他還說到，「如果他們不理解，那就換一種做法。『特別軍事行動』是一個彈性概念，沿著俄羅斯聯邦的整個邊界都是彈性的」。

對此分析師認為，以目前亞塞拜然的軍事實力，完全野能力阻止或對抗有限度的俄羅斯軍事壓力。雖然目前沒有證據顯示俄羅斯正制訂軍事計畫，但亞塞拜然擁有一支現代化且精幹的軍隊，約有12.8萬現役人員和30萬預備役人員。其武器庫包括土耳其的TB2拜卡無人機和以色列赫爾墨斯系列等先進無人機、米格-29和蘇-25等現代化戰鬥機、訂購的JF-17梟龍戰機，以及包括BM-30「龍捲風」火箭彈等各種火砲和飛彈系統。

且由於俄羅斯軍隊在烏克蘭過度損耗，對亞塞拜然進行軍事動作的可能性不大，但分析師仍警告俄羅斯可能對其使用經濟、資訊等灰色地帶行動干預。

塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）11日簽署命令，撥款準備向烏克蘭提供人道援助，當局還考慮解除對烏克蘭的武器禁運。

