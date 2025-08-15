歐洲反制以色列 承認巴勒斯坦 以軍工巨頭Elbit營收仍成長2成

以色列今年看似在加薩問題上受國際譴責，但其軍工巨頭埃爾比特系統公司營收仍較去年同期成長2成。圖為埃爾比特系統公司的海軍作戰系統整合情境示意圖。（圖取自Elbit Systems官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國、澳洲、加拿大與英國等，近期宣布將承認巴勒斯坦，期阻止以色列在加薩走廊造成的人道危機。雖然以色列在該議題輿論上看似受國際譴責，但其經濟尚未受到實際影響。其國內軍工巨頭埃爾比特系統公司近日公布財報顯示，其營收甚至較去年同期成長21%，理由是國內外對其國防技術需求強勁。

軍聞網站「Defence Blog」報導，其第二季營收為19.73億美元，不僅超出原預期的18.89億美元，更較去年同期增長21%。

請繼續往下閱讀...

埃爾比特強調其在歐洲的業務不斷擴張，並已在歐洲建立了生產基礎設施、子公司和戰略合作夥伴關係。該公司表示，這一人脈網絡幫助其獲得重要合約，並加強與該地區客戶的聯繫。

其中，埃爾比特系統公司近日也宣布，已成功獲得多筆來自國際客戶的海軍防務合約，總價值約3.3億美元（約新台幣98.5億元），其中包括多個北大西洋公約組織（NATO）成員國的訂單。這些合約內容涵蓋了一系列先進的海軍作戰能力，包括電子作戰系統、反潛作戰（ASW）系統、作戰管理系統（CMS）、現有平台的現代化升級以及無人載具技術等。

而以色列因在德國等針對加薩衝突收緊對以色列武器出口之際，以色列國防部正轉向國內自製，與國防巨擘埃爾比特系統（Elbit Systems）簽署了一份價值2.6億美元（約新台幣78億元）的合約，採購先進的機載彈藥，凸顯其確保軍火供應鏈安全的戰略轉向。

相關報導指出，埃爾比特系統的這份合約，不僅能強化以色列國防軍的戰備能力，也使其在全球國防市場的地位更加穩固。在中東與東歐衝突導致先進機載彈藥需求上升的當下，此舉無疑是向國際客戶展示，以色列在精準彈藥領域的領導地位與自主能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法