星座級教訓太烙賽了... 美海軍新世代DDG（X）將交還給海軍設計

有鑑於「星座級」護衛艦的慘痛教訓，美國海軍海上系統司令部有意將下一代DDG（X）驅逐艦（如圖）的設計任務交還給海軍，以自主設計開發新艦，降低修改風險。（圖片取自USNI）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍將啟動新一代驅逐艦DDG（X）設計工作，以取代伯克級系列驅逐艦，然而，有鑑於「星座級」護衛艦欲仿效他國設計「偷吃步」，卻反而弄巧成拙的慘痛教訓，美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）有意將新艦的設計任務交還給海軍，以自主設計開發新艦，降低修改風險。

根據美國海軍學會新聞網（USNI）報導，海軍海上系統司令部希望將下一代主力戰艦的高難度設計任務交還給海軍自主開發。計畫總工程師、海軍少將皮特·斯莫爾（Pete Small），正在與一群政府的船舶設計師、工程師和繪圖員合作，主導設計下一代DDG（X）驅逐艦和SSN（X）攻擊潛艇，這些新艦目標於2030年代投入使用。

請繼續往下閱讀...

美國海軍將主導下一代DDG（X）驅逐艦設計，並目標在2030年代投入使用，以取代現役的「伯克級」驅逐艦（如圖）。（資料照／記者劉宇捷攝）

斯莫爾日前表示，政府非常關注於提升美國的造船能力並擴大產量，而這同時也需要更多相同類型的工程師、設計師與船舶建築師的投入。而海軍採購策略有兩大核心原則，目的都是降低計畫風險，一是採用經過改良、符合美國海軍規格的樣板設計，二是整合美國現役計畫中的作戰系統。

美國海軍之所以要強調內部自行設計，是因為海軍和工業界目前正一直在努力，將義大利和法國海軍的芬坎蒂尼FREMM多用途護衛艦設計，調整為美國「星座級」護衛艦的設計基礎，原以為能減輕造船負擔，但大範圍的修改卻反而導致建造工作停滯。據報導，改版後的星座級與FREMM僅僅有15%的設計能互通。

美國「星座級」護衛艦（如圖）設計源自於歐洲的FREMM，原以為能減輕造船負擔，但大範圍的修改卻反而導致建造工作停滯，成為海軍慘痛的教訓。（圖片取自船廠Fincantieri集團）

美國海軍將DDG（X）視為伯克級驅逐艦的後繼艦種，設計團隊希望伯克級現有的作戰系統和感測器，能與新的船體結合起來，為新系統的電力和冷卻提供成長空間。同時民間廠商洛克希德馬丁公司也已開始研製比Mk 41更大、更深的「Growth-VLS」垂發系統，供DDG（X）發射新飛彈。

據美國國會日前公開的報告，DDG（X）的排水量將達14500噸，除了裝設96單元的垂直發射系統外，也將計畫裝上定向能量武器（directed energy weapons）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法