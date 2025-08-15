「多用途無人機」即是近5萬架購案？ 梅復興：恐有特殊規格綁標之嫌

國防部在昨日的「國防線上」節目中，公布了5架新款無人機，而這些似乎就是軍備局日前公開徵求近5萬架，規格以甲、乙、丙、丁、戊稱呼的5型無人機「本尊」！（圖片擷取自《國防線上》影片／本報編輯）

〔記者劉宇捷／台北報導〕軍備局日前公開徵求5款近5萬架的軍用商規無人機，引發外界對國軍新一波無人機購案的關注，而無獨有偶，國防部昨（14）日在「國防線上」節目中，也公開了「多用途無人機系統」內5架無人機的樣貌與特色。對此，軍事專家梅復興指出，這些規格不就是日前徵求近5萬架的標案嗎？廠商預先投入資源是好，但就怕被質疑有持特殊規格綁標之嫌。

國防部在昨日的「國防線上」節目中，公布了5架包含FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機等的「多功能無人機系統」，除對外展示能力外，也希望向各軍種推銷，以爭取需求訂單、投產。而這五款無人機似乎就是日前公開徵求近5萬架，規格以甲、乙、丙、丁、戊稱呼的5型「本尊」。

軍事專家梅復興昨晚發文表示，節目中出現的這5架「不就是軍備局日前開說明會準備招標的5型近5萬架無人機嗎！？？展出的這些顯然是委託民間廠商先行研製的原型機。」

國防部在昨日的「國防線上」節目中公布的5架「多用途無人機系統」，被認為就是日前軍備局公開徵求5款近5萬架軍用商規無人機的標案。（軍聞社提供）

記者再次比對日前招標的規格需求及昨日的無人機特色，推測甲式為導控6公里的以上的多軸旋翼無人機，疑為FPV（沉浸式）無人機；乙式為導控25公里的以上的多軸旋翼無人機，推測應為投彈式無人機；丙式無人機、丁式無人機皆為定翼型無人機，依導控長短區分90公里以上及30公里以上，前者應是大型自殺無人機，後者則是小型自殺無人機。

而需求中規格最特別，導控距離需100公里以上、起降可抗5級強風，屬垂直起降定翼型無人機（VTOL & Fixed Wing）的戊式，應為監偵型無人機，這也解釋了為何該機的外觀構型如此特別。

戊式無人機需為「垂直起降定翼型無人機」，合理推測應為節目中的「監偵型無人機」，這也解釋了為何該機的外觀構型如此特別。（圖片擷取自《國防線上》影片）

最後，梅復興在貼文中也點出認為，邀請業界參加概念驗證，甚至從而讓這些早期投入資源、承擔了一定風險的廠商享有某些程度上的競爭優勢，這本身並無問題，但就怕會被質疑有特殊規格綁標或圖厚特定廠商之嫌。

