黑鷹直升機號亮相！屏東3D旅遊嘉年華8/16恆春機場熱血開幕

黑鷹直升機及許多航機率先抵達，氣勢磅礡的英姿吸引大批軍事迷提前卡位搶拍。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「2025屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」8月16日至17日在恆春機場盛大展開！今年活動邁入第4年，首度與國防部合作，展出各型軍用直升機，今天黑鷹直升機及許多航機率先抵達，氣勢磅礡的英姿吸引大批軍事迷提前卡位搶拍。這場年度旅遊盛事原訂6月舉行，因天候因素延至8月，連續兩天免費開放，預計掀起熱潮，民眾可近距離感受軍民航空科技的震撼魅力。

除軍用直升機吸睛亮相，活動還推出多項亮點，包括超輕航機飛行體驗、恆春機場首屆無人機足球爭霸賽，以及活動限定「飛行四格紀念照」體驗區，讓民眾沉浸飛行樂趣。屏東縣政府表示，活動結合陸海空元素，打造獨特3D旅遊體驗，民眾可免費參與，感受屏東的多元魅力。現場還有美食攤位與互動遊戲，適合親子同遊，留下難忘回憶。

屏東縣交通旅遊處進一步透露，9至10月將推出4梯次「Real Pingtung輕旅行」，帶領民眾深度探索屏東之美。縣府熱情邀請全國民眾共襄盛舉，一同在恆春機場體驗航空科技與旅遊的完美結合。活動詳情可查詢「屏東GO好玩」臉書或活動官網，2025年的屏東3D旅遊嘉年華，絕對是今夏最不容錯過的旅遊盛宴！

屏東3D旅遊嘉年華8/16恆春機場熱血開幕。（記者蔡宗憲攝）

