共軍研究學者馬振坤遭爆涉違規兼職 國防大學：已展開調查釐清

國防大學政戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防大學政戰學院中共軍事事務研究所前所長馬振坤，日前以「安全台灣學會」專案主持人身分出版「2025年臺灣軍事戰力調整觀察」，遭爆料違法兼職。對此，國防大學今（15）日表示，馬並未參加漢光41號演習，其刊載研究計畫所載均為節錄公開網路資訊，另有關疑涉違法兼職兼差，國防大學已展開調查釐清，若屬實將依規議處。

媒體報導，馬振坤在2025年臺灣軍事戰力調整觀察中，探討漢光41號演習中重要觀察點，包括將灰色地帶襲擾視為戰前態勢、確保戰力保存及陸戰99旅跨區北上增援經驗，並強調步兵206旅全旅動員及城鎮戰縱深部屬邏輯，反映出台灣軍事策略的變化及應對中國威脅能力提升。

請繼續往下閱讀...

爆料者質疑，報告中雖是引述媒體報導資訊，但不乏有國軍部隊番號、作戰構想、機動路線、作戰評估、戰術位置等資訊，在網路上刊登後立刻引發中國網民熱烈討論，也不乏有人讚許「送資料給解放軍」等評語。另外，也質疑馬身為安全台灣學會理事，擔任計畫主持人涉及違規兼職、兼差。

對此，國防大學今天透過新聞稿說明，馬未參加今年漢光41號演習，其刊載研究計畫，均為節錄公開網路新聞及媒體資訊；另有關疑涉違反兼職兼差情況，現由本校調查釐清，若查證屬實，將依規定檢討議處。

國防大學強調，將持續宣導並要求所屬學院教師（官）恪遵「國軍人員兼職處理要點」，確維作業紀律。

