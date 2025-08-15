軍民同慶！九三軍人節系列10週年多元慶祝活動一次看

為慶祝九三軍人節，國防部辦理多元系列活動，廣獲好評的「2025國軍香堤嘉年華」，今年8月24日也將重磅回歸在台北市信義區香堤大道舉行。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢二戰終戰暨抗戰勝利80週年，我國慶祝九三軍人節系列活動也邁入第10年，國防部今年規劃多項慶祝措施，包括9/2「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」、8/21「二戰暨抗戰勝利八十週年紀念音樂會」、8/24「2025國軍嘉年華」，以及從7/19一路至8/31與中華職棒合作的8場「職棒敬軍主題賽」等，邀請全民與官兵共度軍人節，實踐「軍愛民，民敬軍」精神，讓國軍成為國人隨時、隨處可見的堅實力量。

國防部表示，「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」將於9月2日上午9時30分，在國防部博愛營區隆重舉行，由總統賴清德主持，表揚國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻（個人、團體）獎、推動全民國防教育考核評鑑績優單位、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等7大類、188個獎項，並邀請獲獎者眷屬共同見證榮耀，藉此表彰績優典範，激勵士氣。

另外，為紀念二戰暨抗戰勝利80週年，國防部將於本月21日晚間7時，在台北國際會議中心大會堂舉辦紀念音樂會，以「Memory becomes Mission－記憶化成使命」為主題，融合經典歌曲、特技舞蹈、樂團演奏、光雕投影與動畫影像，打造沉浸式舞臺體驗，深刻體會和平無價，戰爭無贏家，並凝聚「反侵略、護家園」的行動意志，共同抵抗威權擴張，珍惜得來不易的民主自由。

深受官兵與眷屬喜愛的「職棒敬軍主題賽」，今年再度與中華職棒合作，自7月19日至8月31日共舉辦8場賽事。日前於台北大巨蛋舉辦的中職明星賽，由陸軍專科學校學生展護國旗、領唱國歌，傳達「台灣是我們的主場，我們自己捍衛」的共同信念。

而同樣廣獲好評的「2025國軍嘉年華」今年也在台北市信義區香堤大道重磅回歸，於8月24日下午2時至晚間9時舉行，安排各類型社團陳展暨互動體驗，包含憲兵重機陳展、服裝體驗、飛機模型、迷彩塗裝、VR射擊、乖乖巨型扭蛋機等互動區，並邀請藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輪番上陣，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，邀請全民與官兵共度軍人節。

此外，為向守護家園的國軍致上最高敬意，國防部福利事業管理處除與特約商店合作，持軍人證或福利證可享8至9.5折優惠，並與臺北101攜手於9月3日舉行「敬軍點燈」，9月平日國軍憑軍人證線上預約，可攜二位直系親屬免費登上89樓景觀臺，此外，國軍今年也與持續與知名品牌合作，推出「榮耀九三乖乖」及「運動舒跑飲料限定版」敬軍聯名商品，以「支持每一滴汗水」為標語，向國軍在戰訓與救災的辛勞致敬，傳遞齊心守護家園的信念。

