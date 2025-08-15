德國跟進世界趨勢 無人機規模擬從600架擴增至8000架

德國聯邦國防軍宣布，其無人機裝備規模，將從600架擴增到8000架，並維持20%到40%的庫存數量。圖為用於近距離偵察的「黑色大黃蜂」微型無人機。（圖取自Prox Dynamics 官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍順應作戰趨勢，裝備無人機規模將從3千多架繼續擴大，未來將採購近5萬架無人機。歐洲方面，德國也加緊腳步，其無人機裝備規模，將從600架擴增到8000架，並維持20%到40%的庫存數量。

軍聞網站「Army Recognition」報導，德國聯邦國防軍13日公佈一項詳細計劃，要將其無人機系統（UAS）庫存從目前的600多架擴充到2029年的8000多架。這是德國武裝部隊近年來最重要的建設之一，計畫中的擴充涵蓋多元平台機型，從用於近距離偵察的超緊湊無人機到對特定目標進行精確打擊的遊盪彈藥。透過廣泛的採購，德國聯邦國防軍表明致力於將無人機系統作為未來作戰和支援行動核心要素的意圖。

請繼續往下閱讀...

報導引述，德媒「忠誠月刊」，該計劃預計將採購1200架用於近距離偵察的奈米型（nano）無人機，這類無人機可能是一種高度緊湊輕便的系統，專門針對在城市地區、茂密植被或複雜地形中進行隱蔽觀察；此外還將採購3028架專用於短程監視任務的微型無人機。為了加強戰術通訊並確保分散部隊之間的不間斷連接，計畫採購約800架具通信中繼功能的無人機，以擴大作戰範圍並建立安全的指揮鏈。此次擴展還包括計畫整合遊蕩彈藥，目前正在試驗兩種系統方案。

報導指出，德國的無人機政策策略強調採用靈活的合約模式和持續的採購週期，使德國聯邦國防軍能夠及時整合可用的技術創新，避免傳統採購流程中常見的冗長拖延。除了目標的8000多架現役無人機外，德國聯邦國防軍還計劃維持相當於其無人機隊20%至40%的龐大作戰儲備。這樣的儲備將能夠快速補充損失，在持續作戰中保持戰備狀態，並適應高強度衝突期間需求的激增。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法