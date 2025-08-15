黑鷹直升機降臨桃園棒球場！ 空降官兵 + 無人機為「阿迷趴」開球

中職樂天棒球隊今日宣布，將在8/22舉辦的「阿迷趴」活動中，邀請陸軍航特部的UH-60M「黑鷹」直升機參與活動演出，並空降官兵參與開球儀式。（圖片取自樂天桃猿臉書粉專/本報編輯）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍「黑鷹」直升機要降臨桃園棒球場啦！特戰官兵將從直升機繩降參與開球儀式。據中職樂天棒球隊今日最新宣布，將在8月22日舉辦的第13屆「阿迷趴」活動中，邀請陸軍航特部的UH-60M「黑鷹」直升機參與活動演出，並向國軍主題日致敬；這將是睽違8年，再度有軍方直升機超低空蒞臨桃園棒球場。

來自桃園的樂天桃猿棒球隊今日在其社群臉書上宣布，睽違多年，航空勢力再次震撼全猿主場，本次榮耀國軍英雄們，將於8月22日登場的第13屆「阿迷趴」（ARMY PARTY）活動中，特別出動「航空601旅UH-60M黑鷹直升機」盤旋於全猿主場上空，並由菁英特戰官兵展示空中的快速繩降，向隊友們展現國軍的機動能力。

此外，活動當天不只有陸軍儀隊及陸軍樂隊參與演出外，開球儀式則由無人機將球傳送至神秘嘉賓手中，投出「阿迷趴」的榮耀時刻！樂天桃猿隊也補充聲明，若直升機空降遇不可抗力因素，活動將改為特戰突擊車載送官兵進場。

「阿迷趴」是每年樂天桃猿隊在93軍人節前夕的慶祝活動，通常會邀請國軍兵參與球賽的開幕式，並製作國軍相關主題視覺，而今年的活動宣傳照也請出了陸軍剛獲得、但尚未成軍的美製M1A2T戰車與強棒球員合影，相當「硬漢」。

樂天粉專也為球迷科普補充，「黑鷹」直升機擁有先進的航電系統與強大籌載能力，可藉其靈活的機動性搭載特戰部隊克服地形障礙，快速投射兵力到目標區執行空中突擊作戰，並且還能執行空中指揮管制、彈藥運載、傷患後送及物資空投作業等多重任務，是國軍作戰與災害救援的全能利器。

中職樂天「阿迷趴」活動再度與國軍合作拍攝形象照，還請出了我國最新銳的M1A2T戰車與球員合照，令球迷與軍迷相當興奮！（圖片取自樂天桃猿臉書粉專）

