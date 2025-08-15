南海緊張局勢加劇 美菲討論部署更多飛彈系統

羅慕德斯表示，美國正在討論向菲律賓部署更多飛彈發射系統的可能性。（路透檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）14日表示，美國正在討論向菲律賓部署更多飛彈發射系統的可能性，以加強對南海爭議海域及其他亞洲安全熱點地區侵略行為的嚇阻力，但雙方尚未達成最終決定。

《美聯社》報導，去年4月，作為美菲聯合作戰演習的一部分，美軍向呂宋島北部部署陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）。該系統可發射射程介於500公里至2700公里的「戰斧」巡弋飛彈，以及射程可達370公里的「標準6型」（SM-6）多用途攔截飛彈。隨後，美軍於今年4月向菲國最北部、與台灣僅隔巴士海峽的巴丹群島省運送一套反艦飛彈發射系統。

中國方面強烈抗議美國部署飛彈系統，稱其旨在遏制中國的崛起，並警告這將威脅區域穩定。中國已要求菲國撤出其領土上的飛彈發射系統，但總統小馬可仕及其他官員悍然拒絕。

羅慕德斯並未詳細說明美方可能增加部署的飛彈發射系統，僅表示雙方正在討論美國部署更多「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的可能性。他表示，這些反艦飛彈系統可以部署在菲國面向南海的沿海地區及其周邊地區，以加強對侵略行徑的嚇阻力。

羅慕德斯直言：「這是美菲兩國牢固國防夥伴關係的一部分。」

