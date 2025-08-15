【影】美海軍250歲生日搞大的！Anduril、NASCAR首在現役基地尬掐

〔記者陳治程／綜合報導〕為慶祝美國海軍建軍250歲生日，美國指標性房車賽事NASCAR宣布，明（2026）年將在南加州的海軍基地舉辦賽事，這也將是美軍首度出借現役基地作為競賽主場；有趣的是，日前才宣布在台、韓兩地成立辦公室的新創國防公司Anduril，也確定加入賽事贊助行列，聯手美國海軍展開一場跨域合作的「玩命關頭」！

美國指標性競速賽事NASCAR宣布，明年將在加州的美國海軍現役基地，舉辦首場跨界賽事，並與國防獨角獸Anduril合作，盛大呈現軍事、賽車、科技三方的跨界交流。（美國NASCAR官網）

作為美國歷史悠久、規模最大的競速賽事，NASCAR確定明年6月19日至21日間將舉辦「聖地牙哥周」（the NASCAR San Diego Weekend）活動及賽事，並首度將賽道搬進位於加州北島的科羅納多海軍基地（Naval Base Coronado），用玩命關頭式的張力，慶祝美國海軍建軍迎來第250個年頭。這也是美軍首度結盟商業活動，在現役（active）的軍事營區裡「尬掐」。

科羅納多海軍基地位於美國加州北島，這裡同時也是海軍北島航空站（NAS North Island）、兩棲訓練基地所在，與聖地牙哥機場隔岸相對。（美軍DVIDS網站）

NASCAR是「全國運動汽車競賽協會」（National Association for Stock Car Auto Racing）的縮稱，主要是以市售汽車的改裝車，集中在橢圓形封閉賽道進行的一種汽車競賽，不同於一級方程式（F1）賽車的高科技、速度和極致操控性，和直線競速（Drag Racing）的瞬間加速，NASCAR以快節奏、高張力和耐久力聞名，是美國賽車文化代表，關注度不輸大聯盟、NBA等北美4大職業運動。

NASCAR是美國賽車文化的代表，其高耐力、快節奏、高張力的賽事風格，與美軍文化高度相關，兩者間在往年也多有合作，跨界散發濃濃的美式風格。圖為美國空軍官兵2022年以贊助者身分參與賽事之情形。（美軍DVIDS網站）

有趣的是，日前才在我國、南韓設立辦公室的美國國防公司「安杜里爾工業」（Anduril），也將加入這場盛事，以NASCAR官方國防合作夥伴（Official Defense Partner of NASCAR）的身分，投入明年在科羅納多海軍基地的賽事；由於這間新創的無人機、AI系統等產品近年在國防領域快速崛起，此次合作也可視為一場「賽車、軍事、科技」的三方跨界交流，為各方帶來全新形象和關注。

Anduril與NASCAR合作推出的跨界聯名賽車，後方還有美國空軍現正測試中的YFQ-44A「烈火」戰術無人機。（Anduril官網）

