澳洲最大海外聯合軍演 在菲律賓登場

澳洲15日啟動與菲律賓的年度「波浪」聯合演習，動員超過3600名軍事人員，進行實彈演練、作戰機動，以及在面向南海的菲律賓城鎮實施登陸突擊。（取自澳洲國防軍官網）

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲15日啟動與菲律賓的年度最大規模聯合演習，動員超過3600名軍事人員，進行實彈射擊、作戰機動，以及在面向南海的菲律賓城鎮實施登陸突擊。這是澳洲近代史上在區域最大規模的海外聯合軍演。

此次「Alon」（菲律賓語「波浪」）演習將展示澳洲的火力，包括海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）、F/A-18「大黃蜂」戰鬥機、C-130運輸機、「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，以及特種部隊的狙擊武器等。

軍方官員表示，美國、加拿大、日本、南韓、紐西蘭與印尼等國防務人員，將以觀察員身分參與。軍演將持續至8月29日。

澳洲皇家海軍中將瓊斯（Justin Jones）在聲明中表示，這次演習反映出澳洲致力於與夥伴合作，「確保我們維持一個主權受到保護、國際法獲得遵守、各國能在不受脅迫下自主決策的地區。」

瓊斯說，這場作戰演習是「我們演練如何合作並應對共同安全挑戰，以及在印太地區跨越長距離投射兵力的機會。」

菲律賓GMA新聞網報導，菲律賓武裝部隊（AFP）表示，演習將在巴拉旺和呂宋島各地進行，主要項目包括兩棲作戰與海上作戰、聯合強制進入作戰（CJFEO），以及在新埃西哈省（Nueva Ecija）的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行聯合兵種實彈射擊演習，與近距空中支援（CAS）操練，旨在提升澳菲兩軍的聯合作戰能力、聯合兵力投射能力，以及多領域作戰能力。

澳洲是繼美國之後，第二個與菲律賓簽署「軍隊互訪協定」（VFA）的國家，允許雙方在彼此領土上部署部隊，進行作戰演練。

菲律賓已與日本簽署類似協議（即「相互准入協定」），將於下月生效，並正與包括法國與加拿大在內的其他國家，洽談簽署類似防務協定。

