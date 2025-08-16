自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

非洲最強奈及利亞 獲美售百億精準導引炸彈提升反恐能力

2025/08/16 10:22

圖為美軍GBU-12雷射導引250磅炸彈及其套件。（圖取自DVIDS）圖為美軍GBU-12雷射導引250磅炸彈及其套件。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕五角大廈「國防安全合作局」（DSCA）宣布，美國務院13日批准向奈及利亞出售價值3.46億美元（約新臺幣104億元）武器裝備，助其提升對抗恐怖主義能力，強化國家安全。

軍售內容包含1002枚Mk-82通用500磅炸彈、GBU-12雷射導引250磅炸彈所需的空翼組（AFGs）和電腦控制組（CCG）等彈藥、炸彈與火箭；目的在協助奈及利亞這個撒哈拉以南的非洲戰略夥伴，提升打擊區域恐怖組織與各式非法活動能力。

該項軍售承包商包含美國洛克希德馬丁公司、RTX及貝宜系統公司等，並含彈藥零附件、練習彈、後勤技術等服務。

DSCA表示，此次軍售是透過打擊恐怖組織來削弱擊奈及利亞和幾內亞灣的非法販運，並提升奈及利亞應對當前和未來威脅的能力。

美國《星條旗報》報導，奈及利亞激進組織「博科聖地」（Boko Haram）自2009年起，頻繁在該國境內發動恐怖攻擊，嚴重威脅國家安全，近期更鎖定東北部的軍事哨所、平民社區等目標。聯合國統計，這場衝突已造成當地3.5萬名平民死亡、200多萬人流離失所，且蔓延至其北部鄰國。

