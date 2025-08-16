美國防獨角獸Anduril訪台後速奔南韓 與現代簽協議助攻美市場

南韓現代重工6日宣佈，已與Anduril公司簽署海軍艦艇開發合作備忘錄，相互提供AI技術及造船服務。圖為Anduril創辦人拉奇（左二）。（圖取自現代重工YT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日來台拜會國防部長顧立雄，證實後續將在台設立辦公室，推廣Altius-600M無人機等產品。隨後拉奇便火速飛往南韓，在6日與現代重工達成合作協議，相互提供AI技術及造船服務，協助拓展南韓及美國市場。

軍聞網站「Naval News」報導，南韓現代重工6日宣佈，已與Anduril公司簽署海軍艦艇開發合作備忘錄（MOA）。現代重工副社長、海事與特種船艇部（NSSBU）部長朱元浩和Anduril公司聯合創始人拉奇出席簽字儀式。

報導指出，該備忘錄以兩家公司今年4月簽署的諒解備忘錄（MOU）為基礎，進一步細節化雙方的合作。根據協議，雙方將利用現代重工的船舶自主技術以及海軍艦艇的設計和建造能力，以及Anduril的任務自主解決方案。

具體而言，在韓國市場，Anduril的任務自主解決方案將安裝在現代重工目前正在開發的無人水面艦艇 （USV） 上；在美國市場，現代重工則負責Anduril開發的載人和無人艦艇設計和建造，同時提供其船舶自主技術。

兩家公司也同意共同開發面向韓國和美國市場的無人水面艇原型艦。其中，韓國無人水面艇原型計畫預計在2027年左右亮相。

