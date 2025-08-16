【影】F-22與「俄」的距離！ 雙普會刻意出動匿蹤B-2、F-35很有料

Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…



〔記者劉宇捷／綜合報導〕美俄領導人的「雙普會」15日於阿拉斯加登場，川普作為東道主肯定不放過對普廷宣傳或下馬威的機會，有意特別出動美軍現役的「匿蹤」戰機們參與迎接，不只F-22戰機在紅毯旁近距離列隊，廣受西方世界歡迎的F-35及神出鬼沒的B-2匿蹤轟炸機也低空編隊衝場，這些匿蹤軍備厲害在哪，能讓普廷忍不住多瞄一眼！

美國總統川普與俄國領導人普廷15日在美國的阿拉斯加州舉行雙邊會談，據外媒拍攝的現場影片，可見美方已在愛爾門道夫–李查遜（Elmendorf–Richardson）聯合基地的迎賓紅毯旁排列了數架F-22戰機，普廷則在川普的陪同下，以「超近距離路過」，堪稱難得的畫面。

此外，不僅有F-22與「俄」核心的最近距離，美方還安排了由1架B-2匿蹤轟炸機、4架F-35戰機組成的空中編隊，低空通過普廷與川普的頭頂，大秀戰力的意味濃厚，就連可能沒看過B-2飛行的普廷，都被拍到忍不住轉頭多瞄一眼。

美國在雙普會期間，有意特別出動美軍現役的「匿蹤」戰機們參與迎接，地展的F-22簡直是與「俄」核心的最近距離！（路透社/資料照）

值得注意的是，這次參與迎賓儀式的戰機都是美軍現役主力的「匿蹤」戰機，特別在普廷面前一次展示3款高科技戰機，其宣示軍力的意味相當濃厚。以F-22為例，這些飛機是被美國列為禁止出口的戰鬥機，至今仍是美軍首屈一指的匿蹤重型戰鬥機，並與俄國的Su-57同級抗衡。F-22作為專門的制空戰鬥機，擁有比F-35更佳的機動性，不只匿蹤還可超音速巡航。

而衝場的B-2轟炸機稱其為「傳奇」更是不在話下，儘管B-2轟炸機問世已近30年，但其憑藉著獨特的氣動外型，與匿蹤的設計，至今仍被視為是難以超越的黑科技；而B-2轟炸機近期也相當活躍於中東戰爭，不僅多次秘密參與任務，其搭載的GBU-57巨型鑽地炸彈更是在打擊伊朗地下核設施中，一戰成名，可見B-2至今仍是美軍的秘密殺手鐧之一。

至於F-35當然就不再話下了，他已成為西方世界最搶手的第五代戰機，並且可同時具備空優作戰與對地打擊的能力，搭配先進的軟體，使F-35仍在不斷升級進化中。

相比俄國現階段在「匿蹤」戰機的發展，重型空優戰鬥機已有Su-57問世，但匿蹤效能如何仍然存疑；而與F-35同等級的戰機，俄國目前已有亮相過Su-75的概念機，但尚未落實服役；至於與B-2相似的匿蹤轟炸機方面，俄國目前並未有實體機問世，不過俄方確實正在執行名為「PAK-DA」的次世代匿蹤轟炸機研發案，其模擬外型類似於Tu-160與B-2的混合版。

