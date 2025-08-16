自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

毗鄰裏海的亞塞拜然也秀無人艇 矛頭指向伊朗俄羅斯

2025/08/16 14:43

圖為亞塞拜然海軍的無人艇「Salvo」，近日在演習中亮相。（圖取自X@Defence_Turk）圖為亞塞拜然海軍的無人艇「Salvo」，近日在演習中亮相。（圖取自X@Defence_Turk）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕亞塞拜然作為中亞內陸國家，僅毗鄰世界最大內湖裏海，但即便如此，亞塞拜然近期仍向外展示採購自土耳其的「Salvo」無人水面艦艇（USV），可加強裏海戰力，特別是針對裏海國家的伊朗與俄羅斯。

軍聞網站「Defence Blog」報導，亞塞拜然海軍近日首次在海軍演習中展示「Salvo」無人艇，這艘無人艇長14.8公尺，寬3.8公尺，採用複合材料船體，時速可達45至60節，續航里程約300海里，該亞塞拜然海軍版本則配備遙控武器系統。

報導指出，「Salvo」不僅可執行常規海軍任務，該平台旨還可進行情報收集、水面戰、非對稱作戰、反走私巡邏、護航以及關鍵基礎設施保護任務。該艦艇的控制可由陸上控制站和海軍指揮艦進行。

亞塞拜然海軍推出新型無人艇之際，里海的海上動態正日益複雜。雖然里海是內陸水域，並受沿岸國家商定的特定法律地位管轄，且海上不得設立任何軍事基地，但其偵察活動、演習和領土防禦措施卻穩步增長。俄羅斯、伊朗和土庫曼斯坦都在該地區駐有海軍力量。

