俄海軍「遠洋戰艦」將問世 稱22350M級技術設計接近尾聲

俄國海軍正在打造22350M型遠洋作戰艦，並且該艦的技術設計階段已接近尾聲，下一階段將開始建造艦體。圖為現役22350型護衛艦。（圖片擷取自SPUTNIK）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄國海軍近年有意重新擴大艦隊噸位規模，除了建造3萬噸級的「伊萬·羅戈夫號」直升機航艦外，已下達設計命令的22350M型「遠洋戰艦」也證實有新進展；俄海軍司令莫伊謝耶夫（Alexander Moiseev）表示，海軍正在打造一艘很有前途的遠洋作戰艦，並且該艦的技術設計階段已接近尾聲，下一階段將開始建造艦體。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯海軍正在計畫擴建遠洋海軍實力，並建造專為遠洋任務的大噸位艦艇，這項新艦計畫將加入下一階段國家軍備計畫中。俄羅斯海軍司令莫伊謝耶夫上將日前在接受俄羅斯國營媒體訪問時證實，新艦計畫已在進行中。

莫伊謝耶夫表示，俄羅斯海軍正致力於一艘很有發展空間的艦艇，這是一艘遠洋作戰艦；該艦的技術任務已經下達給海軍，目前正由設計人員執行，並已進入技術方案的收尾階段。他補充，新艦的技術設計階段已接近尾聲，下一階段將會開始建造這艘艦艇。

圖為現役22350型護衛艦況。22350M將在該艦的基礎上，將噸位從5400噸提升至7000噸，武裝、動力、態勢感知也更進化。（圖片擷取自@charly0153的Ｘ帳號）

但報導指出，近來由於西方的制裁、燃氣渦輪機等關鍵技術取得受限，以及造船業內部的工業瓶頸，俄羅斯一直難以維持大型軍艦的生產速度，制裁的緊收對船舶推進系統和電子設備產生了重大的影響。同時，該艦的實際建造時間，也將取決於俄羅斯下一個國家軍備計畫的制定狀況；不過因烏克蘭戰爭的啟發，俄軍可能會優先考慮戰略威懾、無人機作戰和遠程精準武器，而非建造主力艦。

22350M型護衛艦暫稱「超級戈爾什科夫」，是22350型的升級版，滿排水量被提高至7000噸，推進系統以更強大的全燃氣聯合動力裝置取代柴油燃氣交替動力配置，預估航程可超過7000海浬（約13000公里）；該艦配備AESA雷達、64單元垂發系統、聲納套件、魚雷與反潛飛彈，並可容納最多兩架Ka-27直升機或無人機，以提高偵察和反潛能力。

22350M型遠洋作戰艦的概念模型。（圖片擷取自@charly0153的Ｘ帳號）

