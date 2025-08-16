【影】中國版「多功能無人機系統」 多機配合進行實炸模擬

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國近期亮相了國軍欲籌獲的「多功能無人機系統」，而事實上央視日前也播出過中國的系列軍用無人機系統，從監偵、投彈到自殺攻擊都有，而名稱還已取名為飛蛙、飛隼、黑蜂、飛鯨等；這些無人機在任務規格上，與我國的「多功能無人機系統」有幾分雷同之處。央視聲稱，這些中小型無人機能夠搭配作戰，組成「智慧」的作戰單元。

中國官媒央視日前在軍迷天下節目中，播出了一系列中小型無人機的實際操作及投彈過程，這些無人機依不同的任務設定，而有各自的專屬的性能，有兼顧區域偵察與打擊的「飛蛙」垂直起降固定翼無人機、「飛隼」高速自殺無人機、可投擲手榴彈的「黑蜂」共軸旋翼機，以及可連續投擲彈藥打擊車輛或建築的「飛鯨」旋翼無人機。

中國官媒央視日前播出了系列軍用無人機系統，這些無人機在任務規格上，與我國的「多功能無人機系統」有幾分雷同之處。（圖片擷取自央視節目）

央視聲稱，這些無人機不是單打獨鬥，而是與作戰人員及其他無人機，一同組織、編隊作戰，形成「智慧」的作戰單元，對目標進行立體偵察和飽和打擊！這些無人機分工明確，配合默契，可迅速封鎖、控制目標區域，為特戰隊員突襲、佔領掃清障礙，影片也實際模擬了作戰時的場景。

圖為中國軍工企業推出兼顧區域偵察與打擊的「飛蛙」垂直起降固定翼無人機。（圖片擷取自央視節目）

此外，值得注意的是，影片一開始的還說「無人風暴」已經重創了敵方目標，顯示系列無人機是在無人作戰後期、地面人員作戰前投入使用；而地面的模擬目標部分也耐人尋味，有的類似空軍35快砲，有的則像是悍馬車構型。

相比我國近期亮相的「多功能無人機系統」，同樣也依任務區分FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機，兩者在戰術需求與任務設計概念，有不少雷同之處，別是在監偵無人機方面，兩者皆採用了「垂直起降固定翼無人機」的特殊構型。

我國近期亮相的「多功能無人機系統」，包括FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機。（圖片擷取自國防線上節目/本報編輯）

