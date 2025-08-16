立陶宛曝對俄防線細節 3層防禦佈滿地雷、戰壕、龍牙

圖為立陶宛近日公布對俄羅斯的「多層次邊境防禦計畫」防線細節，內含地雷、戰壕、龍牙和反戰車壕3層防禦線。（圖取自立陶宛國防部X）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛積極建設「波羅的海防線」計畫，沿俄羅斯和白俄羅斯邊境建設橫跨東歐的防線。立陶宛近日宣佈「多層次邊境防禦計畫」防線細節，透過建設長達50公里，含地雷、戰壕、龍牙和反戰車壕的3層防禦線，遲滯敵方裝甲及士兵。

軍聞網站《Defense News》15日報導，與俄國飛地加里寧格勒、白俄羅斯接壤的立陶宛，近日宣布一項「多層次邊境防禦計畫」，將透過3層防禦線，在未來遭遇攻擊時，遲滯或阻擋敵軍推進。

請繼續往下閱讀...

報導指出，立陶宛國防部的邊境防禦方針，正從單一反機動措施，轉向3層次邊境防禦陣線，以提供更完整的縱深防禦能力，並且整合各部隊聯防能力，強化邊境與國家安全。

據立陶宛國防部在「X」公布的示意圖，未來這條邊境防線縱深約50公里，第一層防線包含邊境檢查哨後方5公里，由反戰車壕溝、龍牙、障礙物、地雷區、戰壕防禦點等構成；第二層防線達15公里，將設置排水溝、工兵裝備儲存設施、可供破壞橋梁與封閉式橋頭堡；第三層與第二層結構類似，但在兩側額外種植可伐倒樹木，以在森林地形中遲滯敵方車輛行動。

立陶宛與加里寧格勒接壤275公里，與白俄的邊界則長達679公里。而立陶宛與波蘭交界處、連結加里寧格勒與白俄的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap），戰略位置重要，猶如北約東翼的「阿基里斯腱」，若失守，將切斷北約與波羅的海3國的連結。

報導指出，這項「多層次邊境防禦計畫」是在7月底，立陶宛領空遭不明無人機入侵後啟動；該國同時也擴大部署防空系統。位於北約東翼前線的立陶宛，3月已宣布退出禁用人員殺傷地雷的《渥太華公約》，以提升國家防禦能力；5月更投入11億歐元（約新臺幣364億元）強化與雙俄的邊境防禦工事，其中8億歐元用來採購反戰車地雷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法