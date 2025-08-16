普廷核訛詐！烏警告：俄將試射「末日飛彈」

9M730「海燕」核動力巡弋飛彈2018年的試射畫面。（圖片取自俄羅斯國防部專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事情報部門15日發出警告，稱俄羅斯正準備測試其新型、可搭載核彈頭的核動力巡弋飛彈，並計畫利用測試結果，作為與西方談判的籌碼。

9M730「海燕」核動力巡弋飛彈搭載了小型核反應爐，是俄國近年研發中的新型武器之一。（圖片取自Suptnik）

根據《路透》報導，烏克蘭軍情局發言人尤索夫 （Andriy Yusov） 在一份書面聲明中，證實了俄羅斯正準備再次測試這款名為「海燕」（9M730 Burevestnik） 的巡弋飛彈。他表示：「若測試成功，俄羅斯將利用其結果，在與西方的談判中捍衛自身利益。」

此番警告的時機點極為敏感，美國總統川普當天與俄羅斯總統普廷，商討終結烏克蘭戰爭。《路透》本週稍早已引述美國研究人員與西方安全消息人士的說法，稱衛星影像顯示，俄羅斯在其位於巴倫支海新地島的潘科沃 （Pankovo） 測試場，有密集的活動跡象，包括人員、裝備與相關機艦的增加，與先前測試的模式相符。

「海燕」飛彈被北約 （NATO） 稱為SSC-X-9「天殞」（Skyfall），普廷曾宣稱其射程幾乎無限、飛行路徑不可預測，能「戰勝」任何飛彈防禦系統。

然而，許多專家對此表示懷疑，認為該武器是否真能規避防禦系統仍屬未知，且可能噴灑輻射物質。根據「核威脅倡議」（Nuclear Threat Initiative） 組織的說法，「海燕」飛彈的測試紀錄不佳，在已知的13次測試中，僅有2次部分成功。

對於相關報導，俄羅斯國防部、五角大廈與中央情報局 （CIA） 均拒絕評論。

