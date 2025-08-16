海洋是團結橋樑非對抗邊界 菲前海軍司令寇帝茲籲東亞共築和平繁榮

菲律賓前總統軍事顧問、前海軍司令Danilo M. Cortez 16日出席第五屆東亞和平論壇致詞。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕菲律賓前海軍司令、退役少將寇帝茲（Danilo M. Cortez）今（16）在台北發表專題演說強調，海洋應是連結各國的橋樑，而非對抗的邊界，並呼籲東亞各國攜手合作，讓海軍成為守護者而非攻擊者，共同建構一個和平與繁榮的區域。

適逢二戰終戰80週年，寇帝茲今天應邀出席由民主太平洋聯盟、呂秀蓮文教基金會、台灣和平公義社等團體舉辦的第5屆「東亞和平論壇」，並以「戰爭、海洋與東亞團結的省思」為題發表專題演說。

請繼續往下閱讀...

寇帝茲表示，第二次世界大戰留下的創傷至今仍影響東亞各國，而菲律賓、台灣、日本與韓國都曾在歷史上承受軍事衝突的代價。他指出，戰爭不僅帶來死亡、毀壞與動盪，更深刻衝擊社會、經濟、政治與宗教，代價極為沉重，世界應從歷史中學習，避免重蹈覆轍。

他指出，海洋曾是戰場，如今應轉化為生命線與合作的基礎。特別是西菲律賓海（南海），若國家因政治角力而重新劃界，將重演歷史錯誤。「海洋應該成為我們團結的橋樑，而非對抗的邊界」，他呼籲各國將重點放在貿易、資源共享與經濟合作上，而不是爭奪。

寇帝茲具體建議，菲律賓擁有群島與自然資源，日本與韓國擅長造船與高科技，台灣則是全球半導體與電子產業重鎮，若能結合優勢，共同投資基礎建設、展開科技合作、推動永續農業與文化交流，將能大幅促進區域繁榮。他並主張設立「區域海洋經濟理事會」，推動漁業與能源合作，並強化教育交流，培養將海洋視為共同遺產的新世代。

他也回憶父親在二戰期間曾為游擊隊員奮戰於雷伊泰灣海域，強調自己更理解戰爭的代價與和平的可貴。如今菲律賓海軍的任務以海上安全、人道救援與災難防護為核心，這也展現出「東亞海軍可以成為守護者，而不是攻擊者」。

寇帝茲最後呼籲，80年後的今天，東亞應該記住戰爭的夢魘，並攜手規劃未來，推動「民主亞洲聯盟」，以合作、尊重與共享繁榮為核心，讓海洋真正成為和平之海。

