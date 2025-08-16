台海有事第一步？中國或以飽和攻擊癱瘓美水下監偵

中國在2019年閱兵式上展示的HSU-001大型無人潛航器 （UUV）。分析指出，中國已擁有多種可威脅美國水下監偵網絡的手段。（圖：中國國防部）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍的水下監偵網絡，長期以來被視為其在西太平洋的戰略優勢基石，如今正成為中國人民解放軍海軍的頭號目標。分析指出，解放軍部分軍官正倡議一套旨在癱瘓此一網絡的作戰策略。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美國海軍戰爭學院學者揭示，解放軍專家將美軍的水下電纜與感測器網絡形容為「脆弱且易於切斷」，並視其指管系統為整個網絡的「阿基里斯腱」（Achilles’ heel）。

然而，哈德遜研究所 （Hudson Institute） 資深研究員克拉克 （Bryan Clark） 認為，考慮到中國潛艦艦隊預計在2025年達到65艘、2035年達到80艘的規模，中方更可能的策略是，在衝突前部署大量潛艦以「飽和」美國的監偵網絡。

報導分析，中國已擁有多種可威脅此網絡的手段，包括能執行偵察與破壞任務的HSU-001等無人潛航器 （UUVs），以及可由龐大漁船隊部署、用於蒐集軍用水文數據的「海翼」水下滑翔機，甚至考慮將科研潛水器軍事化，用於切斷電纜。

若中國對美國的水下感測器網絡發動系統性攻擊，將嚴重削弱美軍在西太平洋追蹤中國潛艦的能力，進而衝擊其制海計畫。

報導提到，此一發展將對以台灣為關鍵節點的第一島鏈防禦體系構成嚴重威脅，可能為中國在島鏈內的行動創造機會窗口。分析指出，這也將迫使日本、澳洲等區域盟友，在一個更分散且脆弱的監偵架構中，扮演更重要的角色。

