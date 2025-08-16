雄二丶雄三飛彈傳將再增產232枚 使用先進晶片改款性能再精進

即將啟動的新一波雄風飛彈量產計畫中，精進款雄二飛彈將採用最先進設計的晶片，性能更加精進。圖為雄風二型反艦飛彈發射操演。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部規劃在本月底擬具新一波軍事採購特別條例草案，在呈報行政院之後送交立法院審議，除了向美國增購大批飛彈系統之外，國產飛彈啟動新一波量產計畫也是重點之一。軍方內部傳出，精進款的雄二丶雄三飛彈系統，合計將再增產232枚，精進款的國造反艦飛彈還將採用先進晶片，代表國造反艦飛彈的性能更加精進強大。

列在海空戰力發展特別預算項目共計10項，其中，光是與雄風系列國造反艦飛彈有關的就有6項之多，在這項特別預算於115年度（最後一個年度）中，岸置反艦飛彈系統第一階段115年度的預算經費仍編有54億元，第二階段更還有107億元，海巡艦艇加戰時武器系統案也編有5億元的額度。

明年將執行完畢的海空戰力發展特別預算，項目中的雄風系列國造反艦飛彈，共計生產雄二丶雄三與增程型雄三飛等三款反艦飛彈。軍方人士今天指出，雄二反艦飛彈的性能早已超過第一代系統，現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），海空戰力發展特別預算中量產的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，而且性能更加的刁鑽，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。至於即將啟動的新一波雄風飛彈量產計畫中，精進款雄二飛彈將採用最先進設計的晶片，性能更加精進。

他說，現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，首批雄三飛彈早在2014年就進入全戰備階段，距離現在已有11年之久，因此，在啟動新一波的雄風飛彈量產計畫時，這批雄三飛彈同樣將採用最先進的晶片，讓其威力更加的強大。

國產飛彈將啟動新一波量產計畫。軍方內部傳出，精進款的雄二丶雄三飛彈系統，合計將再增產232枚，精進款的國造反艦飛彈將採用先進晶片，代表國造反艦飛彈的性能更加精進強大。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

