空勤總隊直升機烏坵「特殊任務」 醫、警、選務、病患全擠一起

昨日空勤總隊接到一項複合式「特殊任務」 ，護送選票及選務人員到距中國僅15公里的烏坵，還碰上緊急醫療申請需要載運，選務人員、警察、醫護人員和病患等各式身分全擠在同一個機艙。（圖取自空勤總隊臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕內政部空勤總隊空中支援勤務包山包海，並不僅限於傳統山難救助。昨日空勤總隊就接到一項複合式「特殊任務」 ，護送選票及選務人員到距中國僅15公里的烏坵，還碰上緊急醫療申請需要載運，選務人員、警察、醫護人員和病患等各式身分全擠在同一個機艙，體現空勤總隊的不辭辛勞及其在平時空中支援的重要性。

根據空勤總隊臉書貼文內容顯示，該直升機原定任務為支援金門縣政府選務工作，要護送烏坵鄉8月23投票日所需選票，為此搭載選務人員及警察戒護，前往距離中國僅15公里、人口約500人的烏坵島。

但到達烏坵時，台北傳來急訊，指出國搜中心內的空中轉診審核團隊正在審理1例個案，1位32歲男性因為心臟疾病，申請緊急空中轉診從烏坵返台就醫。

由於選務人員仍在查點選票，病人卻已在送往烏坵醫務所的途中。機長看事涉緊急，人命關天，趕緊協調勤務指揮中心、烏坵護理、選務、烏坵鄉長和同乘組員，即時多方討論後，都認為共乘回台是最佳選擇。

因此選務人員主動加快查點，確認後封箱，組員趕緊騰出艙位空間，病人進艙，選務、員警、護理師洽時上機，剛好客滿，順利返台，任務圓滿，返台後由童綜合醫院在清泉崗機場接手後續醫療救援工作。期間，直升機內也出現一幅選務、警員、病人、護理、及組員難得同框的共乘畫面。

先前相關報導指出，空勤總隊曾派遣海豚機載選票與選務人員赴金門縣烏坵鄉，成本費近50萬元，按當地人口計算，等於一張選票平均將近3萬元，堪稱全國最貴選票。

