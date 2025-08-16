中國對台滲透嚴重 前軍情局長劉德良呼籲：應實質強化反滲透戰力

中國在各個層面對台滲透，共諜及在台吸收對象早已超過5000人，更已散佈在政府單位及各個民間企業及社團，前軍事情報局長劉德良中將（資料照）發表專文，呼籲政府及社會各界嚴肅面對共諜透台灣的嚴重性，除應修法加重其刑以儆效尤，更應重視國安部門工作，多予肯定鼓勵，逐漸強化反滲透戰力。

〔記者羅添斌／台北報導〕中國在各個層面對台滲透，共諜及在台吸收對象早已超過5000人，更已散佈在政府單位及各個民間企業及社團，前軍事情報局長劉德良中將近日發表專文，呼籲政府及社會各界嚴肅面對共諜透台灣的嚴重性，除應修法加重其刑以儆效尤，更應重視國安部門工作，多予肯定鼓勵，逐漸強化反滲透戰力。

劉德良是以本名發表「淺談共諜對台滲透狀態」專文，刊載於在民進黨內部刊物「兩岸情勢研析通訊」，本報獲民進黨中國事務部同意，授權全文轉載，也讓全國讀者了解當前中國對台滲透的嚴重性。

請繼續往下閱讀...

台南高分檢今年破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人。（資料照）

以下為劉德良「淺談共諜對台滲透狀態」全文：

壹丶前言：

近十餘年來，隨著中國整體國力的提升，敵對我國的威脅更甚，尤其在無煙硝的諜報戰場更是無孔不入，加上全體國人對此警覺性普遍偏低，此危害最大且不易感知，讓有識之士備感憂心；今年初以來，國安局公布了2020年迄今159個共諜案裡，現退役軍人佔了60%，造成國防部保防工作極大壓力，接著爆發民進黨5個共諜案，全國譁然，驚覺事態嚴重，也引發共諜滲透人數是否有5000之眾的爭議，筆者亦深陷其中，故想就自己數十年國安工作的經驗，談談對此現狀的看法，期待有助於提高國人對保密防諜的警覺，讓我國的國家安全更穩固。

貳、 統戰與共諜滲透的差異與關係

經常在各種平台見聞許多專家學者大談統戰與共諜的滲透，反使得閱聽大眾愈顯混淆分不清楚，筆者先就此做一點釐清。

統戰的對象廣泛，不限涉密人員，以廣交朋友為準；目的在影響思想、爭取認同、經濟拉攏為主；活動具公開性，如：文化參訪、宗教交流、兩岸各類論壇等；對台灣社會進行「認同誤導與內部分化」，其行為遊走於法律邊緣，雖無立即性危害，但對長期戰略層面影響極大。 諜報滲透的對象多為直接或間接具備接密條件之人；活動均為隱密、一對一接觸，有具體報酬與目標指向之行為；常透過統戰活動進行接觸，具實質竊密意圖，關鍵時刻甚至有破壞性行為，符合相關法律之刑事構成要件。

雖然統戰與諜報的目的與目標不同，但其初始作為都是交朋友，諜報常隱身於統戰之中，對接觸目標進行隱蔽的物色、考核再進行吸收、訓練與運用；所以，統戰與諜報既不能混為一談，也無法完全切割，諜報常藉統戰先行。

參、 潛伏在台共諜究竟有多少?

2000年時，前國安局副局長韓堃曾表示:每年來台陸客54萬人裡，有3000人具情報人員身分，甚至中國國安部第15局局長與副局長都已經以學者身分來台訪問過。2007年美國國防新聞周刊指出:潛伏在台的中國間諜與日俱增；當時前國防部副部長林中斌回應稱:在台潛伏共諜至少有5000人，這還是保守估計。近期筆者四處演講，詢問在場聽眾，結果是18年後的現在，沒人認為比5000共諜更少，均認定比過去更多更嚴重。

事實上，受諜報工作~複式部署、單線領導、降低涉密面的鐵律影響，世間不可能有人能清楚知道共諜對台滲透究有多少人，縱使去問中國負責對我滲透的六大機構，敵人自己也無法知道，更別說受攻擊方的我們；所以，料敵從寬去推測是合理的，雖不宜弄到草木皆兵之境，但更不能粉飾太平，導致國人普遍無感而失去應有的警覺。

肆、 共諜對台滲透實際現狀

今年四月，國防部及國安局都公布了中共國安、情工、統戰部門對台滲透樣態的報告，看了令人憂心，若只是要穩定民心則無可厚非，但若要提高國人反滲透的警覺，則效果大打折扣；筆者不揣固陋，簡單分析如後:

首先，該報告鎖定的4類目標是「現役軍人、退役軍人、政府機關、親中組織」，但站在敵人所欲獲取情資與發展組織的目標來看，難道政黨、關鍵國營企業與科技大企業、知名智庫等不會是敵人攻堅的目標嗎?親中組織是敵人統戰協助共諜滲透的平台，已被拉攏本就會主動賣台，何需共諜浪費戰力去滲透?筆者認為，除了報告所列的4類以外，身處政黨、關鍵國營企業與科技大企業、知名智庫等人員都應拉高警覺，這些都是共諜亟欲滲透的主要目標，務必小心、謹言慎行!

其次，該報告指出的5大滲透管道有「黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團」，很有效的提醒國人注意；但遺漏了最關鍵的「社交場所」，我國公務機關（尤其國防部）經常在內部要求「不得涉足不正當場所」，這是非常正確的，從多數公開的共諜案來看，共諜在初步物色及考核人選時，都是藉由這些飯店、酒廊、舞廳、阿公店、小吃部、KTV等來進行的，因為這些都是酒色財氣最易產生影響的場所，一般人哪可能知道這些經營者的背景、資金來源有無問題，誰又能知道哪個消費者有問題呢?所以建議這類社交場所應當列入，提醒國人拉高警覺；筆者也藉此提醒國人，交誼時慎選社交場所，餐酒盡歡後切勿「續攤」，否則極容易落入陷阱，難以回頭就悔之晚矣!

再次，該報告列出共諜滲透的4大手法是「以退拉現、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫」，這方面歸納得非常精準，筆者建議將「金錢利誘」修改為「財色利誘」，這樣就更完整了；色字頭上一把刀，畢竟從古至今，色誘一直都是諜報領域的關鍵手段，無論古今中外色誘成功的案例多如牛毛，例如:2011年我國的羅賢哲共諜案就是典型案例。

總結前述，筆者引用孫子兵法用間篇裡的經典名言:「無所不用間」來看目前共諜對台滲透的現狀~已經非常全面，到了「無所不用間」的地步，無論甚麼人、甚麼時間、甚麼地點、甚麼手段，只要敵人有需求、只要敵人資源足夠，共諜就會全面的深化布點埋線，那怕是3千、5千個潛伏共諜，尤其敵人攻堅的目標，如府、院、國安會、國防部、外交部、國安局、軍情局、民進黨、台積電、中研院、中科院……等等，試問讀者:分配到您身處的部門會有多少潛伏敵人?相信您將細思極恐，這絕非危言聳聽，能不警惕嗎?

伍、 對反制共諜滲透的一些粗淺的建議

一、強化國家安全防護教育以提升全民保防意識:我國區分為軍中保防、機關保防、社會保防三部分，依法主管機關是法務部，國防部的保防部門對軍中保防的宣教與偵辦相當積極，也有很好的成效，所以才有偵破的共諜案60%與現退役軍人有關，不代表其他機關較少或沒有共諜，前述機關、政黨、企業若無法挖掘潛伏的共諜，其危害更嚴重；期待相關部門務必強化國安保防宣教，拉高全民警覺。

二、修法加重其刑以儆效尤:許多共諜案量刑太輕，如:鎮小江案、張超然案相較於貪汙一台洗衣機的量刑判決，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國家安全造成重大負擔，建議司法院對法官系統從強化國安保防教育入手，才不致再出現重貪腐、輕叛國的判例。

三、重視國安部門工作，多予肯定鼓勵，逐漸強化反滲透戰力:任何一樁共諜案的偵辦都需要多部門密切配合，能順利偵破定罪都非一日之功，全民都應給予高度肯定；但我們的民意機關與媒體常因認識不清，只要一出現共諜案，就全面撻伐，甚至裁員、砍預算，這種作法無異於在輿論戰場上協助敵人~借刀殺人、打擊士氣、削弱戰力嗎?若我們能像2001年美國國會的「911調查委員會」及美國媒體一樣，檢討結論是「情報失能」後，接著即刻新成立「國家情報總監辦公室（ODN）」、「國土安全部（DHS）」、「國家反恐中心（NCTC）」，國安情報預算在後來的10年裡，從數10億增加到750億美元，實質大幅增強了國安反恐的戰力，才能在2011年成功獵殺賓拉登，也讓美國本土維持安全無虞至今，世人都看到因美國國會與媒體的支持才有後來豐碩成果，值得我們借鑒學習與反思!

四、個人務必養成良好的工作與優質的生活習慣，提高認知與警覺:在工作上，知道得愈少洩密的風險愈低，不該問的別問，不該看的別看，不該說的別說，要知道~共諜最喜歡的就是「包打聽的消息靈通人士」。在生活上，降低驕奢擺譜的習慣，減少不必要的應酬，慎選社交對象與場所，共諜最擅於~美色誘陷、以酒開道、金錢引路，能不謹慎小心嗎?在認知上，毋以為位階不高、權勢不重就無風險，敵人看中的是「接密條件」，決策核心圈裡多的是不被注意的駕駛、文書、助理、幕僚等，身為長官者不應忽略關心、考核；身為低階的要知道，只要自己在機要部門就有接密管道，就是共諜攻堅的首要目標，特應提高保防警覺。

陸、 結語

筆者非首屈一指的國安專家，謹就過去工作學習的管見，提出一點微觀未必討喜的意見，並非刻意挑剔國安機關的疏漏，事關國家安全認知與防護工作的成效，相信各機關主事者應有足夠雅量接受建議，在保防反滲透方面能更精進，讓我們的國家安全更有保障，吾願足矣!

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法