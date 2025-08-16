自由電子報
軍風尚

周春米率輕航機進場 還有黑鷹直升機亮相 屏東3D旅遊嘉年華超吸睛

2025/08/16 15:08

周春米踩梯登上飛機，宣布活動正式開始。（屏東縣政府提供）周春米踩梯登上飛機，宣布活動正式開始。（屏東縣政府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動今天正式於恆春機場熱鬧揭幕，縣長周春米近午時率領9位飛行員駕駛超輕航機滑行進場，為恆春機場主活動揭開序幕，而今年活動除了超輕航機外，還舉辦恆春機場的首屆無人機足球爭霸賽，還出動軍用UH-60M「黑鷹」直升機展出，全程免費開放。

屏東3D旅遊嘉年華的年度旅遊盛事已邁入第4年，今年受天候影響延期至本週末，連續兩天在恆春機場火力全開，屏縣府指出，包括主角超輕航機飛行體驗，今年還有多項限定亮點包含特別展示軍用戰鬥直升機及恆春機場的首屆無人機足球爭霸賽，現場並設有活動限定的「飛行四格紀念照」體驗區，邀民眾共襄盛舉感受飛行魅力、近距離接觸軍民航空科技，留下專屬恆春機場的回憶。

黑鷹戰鬥直升機於恆春機場停放。（記者陳彥廷攝）黑鷹戰鬥直升機於恆春機場停放。（記者陳彥廷攝）

「屏東限定『上山、下海、飛上天』！」縣長周春米說，限量深度旅遊團甫開放即秒殺，將帶領遊客從陸海空3D全方位暢遊屏東，不僅有去年遊客回流報名，更有新朋友慕名而來，縣府用心升級行程，特別安排墾丁後壁湖船潛體驗、騎行穿越風光宜人的客庄小徑、東港豪華遊艇體驗，還再造訪「屏東最美博物館」的等文化地標，海底到天際、自然到人文是一次滿足。

周春米除踩梯登上超輕航機，也特別體驗無人機足球賽，對嶄新的玩法是眼睛為之一亮，而黑鷹直升機更是讓人深感熱血，讓人看到恆春機場不同的發展方向。

輕航機入場後一字排開。（記者陳彥廷攝）輕航機入場後一字排開。（記者陳彥廷攝）

輕航機入場。（記者陳彥廷攝）輕航機入場。（記者陳彥廷攝）

