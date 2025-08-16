「國防尖兵、憲在就上」！ 潭子區公所辦全民國防宣導 上千親子參與

卡娃伊的國軍娃娃，十分吸睛。（潭子區公所提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區公所今天與陸軍航空特戰指揮部、國軍中部地區人才招募中心共同舉辦「國防尖兵、憲在就上」全民國防宣導活動，吸引上千名親子參與，神秘嘉賓6名卡娃伊的國軍娃娃出場時更是超級吸睛，大小朋友爭相合影。

今日活動在大明高中儀隊帥氣的操槍術下熱鬧揭幕！6名卡娃伊的國軍娃娃則以活潑整齊的動作，搭檔耕籽太鼓團的震撼鼓樂表演，接著是一連串國防體驗任務，包含障礙射擊、野戰防身術、手榴彈投擲模擬、匍匐前進天堂路、CPR-傷患搬運與特戰拉傘及編織體驗等，大小朋友在軍事化模擬環境中真實體驗「尖兵報到」的訓練過程，不少親子一同上陣，讓國防教育自然融入日常生活。

參與民眾紛紛表示，參與活動可以深入認知全民國防的重要性，既新鮮又具啟發性，非常有趣。

台中市法制局長李善植表示，近年國際局勢變化劇烈，國防安全不僅是軍人的責任，更需要全民一同守護。市府持續推動全民國防教育，讓市民了解國防不只是武力，更是認同、責任與團結的展現。

民政局副局長彭岑凱指出，市府與台中市後備憲兵荷松協會，長期合作推動公益捐血、全民國防教育宣導等，唯有全民團結、全民參與，才能真正守護我們的家園。

潭子區長劉汶軒表示，潭子區公所承辦這場別具教育意義的全民國防宣導活動，成功展現市府、軍方、民間合作的行動力，也讓國防教育觀念扎根成長。

小朋友體驗「尖兵報到」的訓練過程。（潭子區公所提供）

