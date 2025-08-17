民航局已發2.5萬張無人機證照 法人一律都得考照執飛

截至今年6月，民航局共已發出25677張證照，台續公司專門訓練協助無人機證照考取，圖為教練操作無人機穿越建築物。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／基隆報導〕世界各國加快無人機能量建置，甚至發展偏鄉運輸、地理監測、農藥噴灑等低空經濟用途，截至今年6月，民航局共已發出25677張證照，可見相關工作機會持續增加。

截至今年6月，民航局共已發出25677張證照。（圖取自民航局網站）

目前無人機法規上，分為「自然人」及「法人」兩種類別，並依重量分級為普通操作證、專業基本級操作證、專業高級操作證。自然人部分，2公斤以下無人機免操作證、15公斤以下則須通過學科測驗取得「普通操作證」；15至25公斤、25至150公斤及150公斤以上皆須專業基本級操作證，就必須到考場接受現場操作測試。

圖為無人機證照分級情形。（記者吳哲宇製圖）

法人部分，因執行業務需要，不論起飛重量多少，一律需要專業基本級以上操作證才可飛行。同時，法人操作無人機，又依任務需求需考取不同類別的證照。其中，夜間飛行為G1證照、投擲或噴灑物件需G2證照，在人群上空作業則須G3證照。



另外，所有無人機，除非是法人取得空域申請，否則飛行高度皆不得超過400呎（約120公尺）。



目前國軍基於軍事需求，需於夜間飛行，因此需要考取到G1證照。

圖為無人機證照分級情形。（記者吳哲宇製圖）

而自然人在取得操作證後，也需要依據民航局公布的禁限航區外飛行，並遵守「5要、5不要」操作限制原則。

民眾操作無人機須遵守「5要、5不要」原則。（圖取自民航局網站）



至於目前軍事領域常用的FPV（第一人稱視角）自殺無人機，以及可運作的航空模型，由於未裝備GPS導航系統，或重量低於2公斤，因此不屬於民航局「無人機」範疇，自然也無需考照，也是一個法規漏洞，敵方滲透時若想利用攻擊，可說是防不勝防。

除此之外，法規雖規定飛行高度不得超過120公尺，但該規定是以無人機「起飛地點」往上計算，因此無人機在高樓起飛，只要離起飛地不超過120公尺，也算合法。

此外，FPV穿越機為了追求高速與靈活，配備了更強勁的馬達，能進行極高速飛行，但也因此耗電量大。在相同電量下，FPV穿越機單次飛行可能僅維持數分鐘，而多軸無人機則常可持續飛行數十分鐘之久。

民眾操作無人機前，須事先查閱可飛行區域。（圖取自民航局網站）

