FPV、多軸無人機究竟差在哪？ 小巧的FPV其實更難操作數倍

「FPV穿越機」雖然在外型上與傳統的「多軸無人機」相似，但在飛行操控方式、機體元件構成，以及鏡頭特性等方面，有很大差異。（記者劉宇捷攝影、製圖）

〔記者劉宇捷／基隆報導〕各國發展無人機趨勢正夯，尤其在烏俄戰爭，更凸顯軍用無人機在建軍備戰之中的關鍵角色。其中，外界常見的「第一視角無人機」（FPV），其實就是大家熟知的「穿越機」，雖然它在外型上與傳統的「多軸無人機」相似，但在飛行操控方式、機體元件構成，以及鏡頭特性等方面，有著很大差異；專業教官分享，飛行FPV的難度比一般多軸無人機還難上數倍！

目前市面上主流的平價無人機，主要分為「FPV穿越機」（或稱第一人稱視角無人機）與「多軸無人機」。兩者多半採用四具螺旋槳設計，外觀乍看幾乎相同，但可從兩者的「飛行特性」、「操控方式」、以及「機架結構」來區分。

FPV穿越機顧名思義，全程以第一人稱視角飛行，鏡頭角度一般都固定不轉動，必須依靠飛手自行繞飛並記住環境位置，通常搭配圖傳眼鏡操作。（記者劉宇捷攝）

FPV穿越機顧名思義，全程以第一人稱視角飛行，鏡頭角度一般都固定不轉動，必須依靠飛手自行繞飛並記住環境位置，通常搭配圖傳眼鏡操作。相較之下，多軸無人機一般搭載畫素更高、體積較大的三軸雲台鏡頭，以便靈活取景與拍攝；而穿越機結構相對簡單，搭載的飛控電腦通常不配備太多用來穩定飛行的感知元件，完全依靠飛手用手動模式操控。

FPV與多軸無人機可從「飛行特性」、「操控方式」、以及「機架結構」來區分。值得注意圖中FPV上的運動攝影機非原機配備。（記者劉宇捷攝）

所以操控方面，多軸無人機、FPV兩者最大的不同在於「姿態是否會自動修正」，多軸無人機一般擁有效能不錯的飛控電腦，因此當放開前後左右搖桿時，飛機姿態會跟著搖桿回正，並且依風向自動持續修正飛行姿態，但FPV穿越機不會，也就是當搖桿回中後，飛機姿態不會自主回正，僅會維持姿態，需要靠人為「反打」操作才會回正，這使得FPV穿越機的懸停難度更高。

操控方面，FPV與多軸無人機最大的不同在於「姿態是否會自動修正」，也就是當搖桿回中後，飛機姿態會不會跟著自主回正，或是維持當下姿態。（記者劉宇捷攝）

