看見「雙普」走紅毯握手 烏克蘭人坦言「被背叛」

俄羅斯總統普廷（左）下機後與美國總統川普（右）並肩同行，此景象對於烏克蘭民眾來說卻如同「遭到背叛」，有基輔民眾質疑川普：「你們怎能歡迎這種暴君？」（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日在美國阿拉斯加安克拉治與俄羅斯總統普廷會面，川普以紅地毯迎接普廷，而普廷專機落地後，下機走向在紅毯另一端等待的川普。不過此景象對於烏克蘭民眾來說，卻如同「遭到背叛」，有基輔民眾質疑川普：「你們怎能歡迎這種暴君？」

綜合外媒報導，自俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭人在近3年半的時間裡承受了巨大苦難，數萬名烏軍傷亡，在俄軍無差別空襲之下，造成數千名平民死亡，而烏克蘭目前仍有約20％的領土遭到俄羅斯佔領。在「雙普會」舉行當下，川普與普廷一同走紅毯的照片，在烏克蘭社群媒體上被廣泛流傳。

66歲的基輔市民利佩（Natalya Lypei）看到此景象後十分傷心，利佩接受《美聯社》訪問時提到，她的34歲兒子在烏克蘭第79旅作戰，去年在頓內茨克地區陣亡，但普廷提出停戰條件，要烏軍從頓內茨克撤離。利佩提到：「我的孩子在一場戰爭中喪生，我不希望任何人再經歷這樣的悲傷。」

一名在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）作戰的26歲士兵坦言：「他（普廷）贏了，川普展現出他對普廷的態度，也展現出對我們的態度，這次會面對烏克蘭來說沒有好結果。」

住在基輔的25歲模特兒漢娜（Hanna Kucherenko）氣憤地說：「就在昨天，一枚飛彈襲擊了蘇梅地區，但這個畜生卻飛到阿拉斯加，還有人為他鼓掌、幫他鋪上紅地毯，怎麼會發生這種事？」

基輔的退休老人沃羅貝（Tetiana Vorobei）坦言：「我完全不曉得川普在想什麼，我覺得他跟普廷根本是一模一樣。」

