川普願提供烏克蘭安全保障 強調不會派出美軍部隊

結束「雙普會」後，川普返回華府略顯疲憊。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日在阿拉斯加安克拉治與俄羅斯總統普廷會面，事後川普與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲國家領袖通話，討論他與普廷的峰會內容。知情人士透露，川普在電話中告訴歐洲領袖，他願意向烏克蘭提供安全保障，這也是川普對於美國在烏俄停戰中所扮演的角色有了重大轉變。

《華爾街日報》引述多名不具名歐洲官員消息指出，美國在「雙普會」前，並未提及任何安全承諾，但川普在會後的通話會議中與歐洲各國領袖提及，美國向烏克蘭提供安全保障一事持開放態度，象徵美國對結束烏俄戰爭立場的明顯轉變。

請繼續往下閱讀...

知情人士提到，川普表示，所謂安全保障類似於雙邊安全協議，以及包括美國在內的西方盟友，支援烏克蘭武裝部隊的財政與軍事層面，安全保障可能也包含美國向駐烏克蘭的歐洲安全部隊提供軍事支援。但川普並未承諾會派遣美軍地面部隊。

部分參與通話會議的歐洲官員指出，如果俄羅斯願意誠心談判，美方的安全保障可能會讓澤倫斯基讓步，在與普廷的談判中做出妥協。

據參與通話的官員透露，在美東時間15日深夜的通話中，川普告訴歐洲領袖，他已經連續工作了24小時，顯得疲憊不堪，對普廷「感到厭煩」。不過川普也說，只有在美俄烏三邊談判無法在和平方面取得進展時，他才會考慮再次威脅俄羅斯祭出制裁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法