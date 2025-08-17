無人機遙控器操作門道看這篇！ 還有分「美國手」、「日本手」

多軸無人機「美國手」操作方式。（記者涂鉅旻攝、製圖）〔記者涂鉅旻／基隆報導〕無人機不僅成為各國軍隊發展，也「飛」入普羅大眾的生活當中，究竟輕便、靈巧的多軸無人機要如何操作呢？專業教官分享，多軸無人機的遙控器有兩組十字操縱桿，且還有「美國手」、「日本手」之分。以「美國手」為例，左手控制無人機的左右偏航旋轉及油門，右手則控制無人機的滾轉橫滾及俯仰，也是目前較主流的操作方式。

無人機已為各界廣泛運用，就軍事運用而論，國軍近年將採購超過5萬架無人機，用於監偵與攻擊任務，且陸軍還要求上至上將司令、下至二等兵，人人都要會操作無人機，因此，包括陸軍司令呂坤修等高階將領，以及駐守台海第一線的馬防部指揮官劉慎謨中將等，都已習得操作技術。另包括消防、海巡、農業、國土探勘等多重領域，也可看見無人機的身影。

多軸無人機的運用範圍相當廣泛。（記者劉宇捷攝）無人機遙控要如何操作呢？台續公司教官以常見的多軸垂直起降無人機為例解說，以「美國手」為例，左側十字搖桿的左、右向，主要控制無人機的機頭轉向，上、下向則是油門收放，在不變換飛行姿態情境下，即可控制無人機的飛行高度。

若要變換飛行姿態，則是透過右側十字搖桿控制，左、右可控制無人機橫滾軸，也就是無人機側傾方向，上、下則是控制無人機的俯仰軸，意即無人機前進、後退的關鍵。

多軸無人機「日本手」操作方式。（記者涂鉅旻攝、製圖）至於「日本手」，教官解析，其與「美國手」不同之處在於，兩組搖桿的上、下控制性能對調，也就是左手控制無人機的俯仰軸，右手則收放無人機的油門。

另外，還有一個更鮮為人知的操作方式稱為「中國手」，也就是把「美國手」的左、右十字搖桿操作對調，代表左側搖桿控制無人機橫滾軸與俯仰軸，右側搖桿控制無人機平移飛行與油門收放，上述操作方式，皆可依照玩家的習慣進行調整。

